SC B.A.T. muss in Zizenhausen punkten

Die Spannung steigt: Vor dem Aufeinandertreffen am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald müssen Tabellenführer FC Gutmadingen und dessen Verfolger FV Marbach am Sonntag (beide 66 Punkte) noch ein weiteres Spiel bestreiten. Des Weiteren ist die Entscheidung über Klassenerhalt, Relegation und Abstieg in den Kreisliga A-Staffeln mit Beteiligung aus dem Kreis Tuttlingen noch nicht gefallen. Vor allem für den SC Buchheim/Altheim/Thalheim (in Zizenhausen) wird die Luft immer dünner. Der Hattinger SV (Bezirksliga Bodensee) spielt bereits am Samstag um 13.30 Uhr das Derby daheim gegen den Hegauer FV.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SV TuS Immendingen – FV Tennenbronn (Sonntag, 15 Uhr). Tennenbronns Ziel wird es sein, die Saison auf dem dritten Platz zu beenden. Beim Schlusslicht stehen die Chancen gut, den nächsten Sieg einzufahren. Zuletzt erreichte der SVI in Obereschach ein 2:2. Der Gastgeber könnte noch auf den vorletzten Platz vorrücken.

FC Weilersbach – DJK Donaueschingen II. Die DJK-Zweite hat zwei Spieltage vor Saisonende noch die Möglichkeit, die Klasse zu halten. Der Rückstand auf Platz 13 beträgt zwei Zähler. Beim abgeschlagenen FCW muss daher ein Sieg her. Konkurrent Fischbach (Platz 13) hat es gegen Hochemmingen vermutlich schwerer. Für Weilersbach ist es das vorerst letzte Bezirksliga-Heimspiel.

FC Bräunlingen – FC Gutmadingen. Bräunlingen belegt Platz acht. Mit 40 Punkten kann man ohne Druck aufspielen und hat die Chance, den Tabellenführer zu ärgern. Ob dieser vor dem Spitzenspiel gegen Marbach am 30. Spieltag aber nochmal Punkte liegen lässt, ist unwahrscheinlich.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – Hegauer SV (Samstag, 13.30 Uhr). Nach vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen trifft der HSV im Derby auf den Hegauer FV, der in die Relegation um den Landesliga-Aufstieg gehen wird. Somit können beide Mannschaften ohne Druck spielen. Mit einem Punktgewinn würden die Gastgeber dennoch überraschen.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

TuS Bonndorf II – FV Möhringen (Sonntag, 13.15 Uhr). Der Gastgeber kann weiterhin direkt absteigen, in die Relegation gehen oder die Klasse direkt halten. Sollten die Möhringer das Spiel verlieren, wären sie selbst auch wieder gefährdet. Beide Mannschaften sind seit drei Ligaspielen ungeschlagen. Der FVM siegte im Hinspiel mit 4:3.

SG Kirchen-Hausen – SG Riedöschingen/Hondingen (15 Uhr). Auch wenn die Heimmannschaft vermutlich nicht mehr auf den Relegationsplatz kommen wird, war es im ersten Jahr nach dem Aufstieg eine überraschend gute Saison. Nur wenn die Konkurrenten in ihren verbleibenden Partien patzen und die SG beide Spiele gewinnt, besteht noch eine Chance auf Platz zwei. Daheim geht man als Favorit ins Spiel gegen den Siebten.

Kreisliga A 2 Bodensee

FSG Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell – SC Buchheim/Altheim/Thalheim (Sonntag, 15 Uhr). Am drittletzten Spieltag spricht auf auswärtigem Platz wenig für den Sport-Club, der weiterhin Vorletzter ist. Nach dem 1:5 gegen Schlusslicht Volkertshausen stehen die Chancen auf den Klassenerhalt schlecht. Das Erreichen des Relegationsplatzes scheint noch realistisch.

SG Liptingen/Emmingen – Hegauer FV II. Während es bei der SG Liptingen/Emmingen um nichts mehr geht, kann die HFV-Zweite in die Relegation um den Aufstieg kommen. Der Rückstand beträgt lediglich einen Punkt und Konkurrent Orsingen-Nenzingen spielt zeitgleich auswärts. Die Gastmannschaft wird dementsprechend aufspielen und ist favorisiert.

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SV Orsingen-Nenzingen. Der SV O-N reist nach Worndorf. Dort will der heimische FC das Ziel Klassenerhalt endlich realisieren. Dazu benötigt man einen Sieg. Der Tabellenzweite hat auswärts mehrere Male nicht gewinnen können. Kann davon auch die Pastore-Elf profitieren.