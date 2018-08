SC B.A.T. geht im Pokal unter

Die SG Liptingen/Emmingen und der SC B.A.T. sind in der Qualifikation zum Pokal des Fußballbezirks Bodensee gescheitert. Beide kassierten deftige Niederlagen.

SV Orsingen-Nenzingen – SG Liptingen/Emmingen 6:1 (3:0). - Schiedsrichter: Nico Russo (Hilzingen). - Tore: 1:0 (15. Minute), 2:0, 3:0 (20./21.) Andrej Schwarz, 4:0 (48.) Manuel Probst, 5:0, 6:0 (52./70.) Felix Buhl, 6:1 (84./Strafstoß) Andreas Renner. Mit souveräner Spielweise und einem 6:1-Erfolg erreichte der Bezirksliga-Absteiger SV Orsingen-Nenzingen die erste Hauptrunde im Bezirkspokal. Nach dem Doppelschlag von Andrej Schwarz führten die Hausherren zur Halbzeit bereits 3:0. Im zweiten Spielabschnitt baute der SV ON seinen Vorsprung kontinuierlich weiter aus. Andreas Renner traf per Strafstoß in der Schlussphase zum 6:1-Endstand. Am kommenden Mittwoch empfängt der SV ON um 17.45 Uhr den Hattinger SV in der ersten Hauptrunde.

FC Aramäer Pfullendorf – SC Buchheim/Altheim/Thalheim 10:3 (5:0). - Schiedsrichter: Manuel De Vito (Stetten a.k.M.). - Tore: 1:0 (2. Minute) Georg Sagur, 2:0 (9.) Eigentor, 3:0 (16.) Jakob Abdulahad, 4:0 (30.) Kaspar Abdulahad, 5:0 (35.) Georg Sagur, 6:0 (51.) Hermes Kanoun, 7.0 (60.) Timotheos Ülger, 7:1 (63.) Marius Frey, 8:1, 9:1 (69./70.) Hermes Kanoun, 9:2 (75.) Yannick Frey, 10:2 (83.) Kaspar Abdulahad, 10:3 (85./Strafstoß) Timm Halmer. - In der torreichen Begegnung war der SC B.A.T. von Beginn an die unterlegene Mannschaft. Die Gastgeber als Aufsteiger in die Kreisliga B, Staffel 4, erzielten ihre Tore nach Belieben. Bereits zur Halbzeit stand es 5:0. Nach gut einer Stunde fiel der erste Treffer für die Gäste durch Marius Frey. Der FC Aramäer Pfullendorf hat am kommenden Mittwoch in der ersten Hauptrunde des Bezirkspokals Heimrecht gegen den VfR Sauldorf.