SC B.A.T. feiert im Kellerduell wichtigen 2:1-Sieg

In der Fußball-Bezirksliga Bodensee hat der Hattinger SV beim FC Anadolu Radolfzell mit 3:8 eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. in der Kreisliga A 2 kam der SC B.A.T. im Kellerduell gegen die SG Winterspüren/Zoznegg zu einem wichtigen 2:1-Sieg.

Bezirksliga Bodensee

FC Anadolu Radolfzell – Hattinger SV 8:3 (5:0). - Schiedsrichter: Selvet Filiz. - Tore: 1:0 (13. Minute) Alexander Stocker, 2:0 (20.) Yannick Lauber, 3:0 (26.) Alexander Stocker, 4:0 (29.) Yannick Lauber, 5:0 (38.) Veysel Kayantas, 6:0 (49.) Ugur Karaotcu, 6:1, 6:2 (54./55.) Ibrahim Kaynar, 7:2 (61.) Moritz Eckert, 8:3 (86.) Jeton Saku, 8:3 (88.) Marius Preis. Für den Hattinger SV ist die Saison längst gelaufen. Seit dem 18. Spieltag steckt die Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz fest. Im Wechsel erzielten Stocker und Lauber eine zwischenzeitliche 4:0-Führung. Nach 45 Minuten hatten die Hausherren fünf Tore vorgelegt. Nur kurzzeitig war die Gegenwehr der Gäste mit dem Doppelpack von Ibrahim Kaynar zum 6:1 und 6:2 (54. und 55. Minute). Danach rückten die Hausherren die Verhältnisse mit zwei weiteren Toren wieder zurecht. Den letzten Treffer der Partie erzielte Marius Preis (HSV) zum 8:3-Endstand.

Kreisliga A Bodensee, Staffel 2

SG Stahringen/Espasingen – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen 4:0 (1:0). - Schiedsrichter: Detlef Margraf (Gottmadingen). - Zuschauer: 50. - Tore: 1:0 (4. Minute) Patrick Giese, 2:0 (48./Foulelfmeter) Sebastian Drexler, 3:0 (54.) Patrick Giese, 4:0 (90. + 4) Dennis Schubbe. Ein Ballverlust der Gäste im Mittelfeld brachte für die Hausherren die frühe Führung. Die verletzungsbedingte Auswechslung von Spielmacher Domenik Kohli (15. Minute) war im FC-Spiel spürbar. Dennoch steckte die Elf von Francesco Pastore nicht auf, Matthias Weinmann traf nach 35 Minuten den Pfosten. Im zweiten Durchgang konnte der FC an seine bis dahin gute Leistung nicht anknüpfen. Die Gastgeber standen tief, ließen kaum eine Möglichkeit zu und bauten durch vorgetragene Konter die Führung weiter aus. Glück für den FC, da drei Pfostentreffer eine höhere Niederlage verhinderten.

SC Buchheim/Altheim/Thalheim – SG Winterspüren/Zoznegg 2:1 (0:0). - Schiedsrichter: Güven Doruk (Singen). - Zuschauer: 120. - Tore: 1:0 (53. Minute) Yannick Frey, 2:0 (63.) Yannick Frey, 2:1 (90./Foulelfmeter) Christian Haas. - Besondere Vorkommnisse. Gelbrote Karte für Benjamin Robitsch, SG Winterspüren/Zoznegg (85. Minute). - Für beide Mannschaften als Tabellennachbarn ging es in der Begegnung um die Vermeidung der Relegation. Die Gastgeber kamen gut in die Partie, zeigten die bessere Spielweise, allein es mangelte an zwingenden Torgelegenheiten. Im zweiten Spielabschnitt fanden die Hausherren öfter den Weg in den Strafraum der Gäste. Nach einem Eckball brachte Yannick Frey das Leder zur heimischen Führung im Tor unter. Zehn Minuten später erhöhte wiederum Frey nach einer Standardsituation auf 2:0. Nach einer Strafstoßentscheidung kamen die Gäste kurz vor Schluss noch zu einer Ergebniskorrektur.

SV Orsingen-Nenzingen – SG Liptingen/Emmingen 2:1 (1:0). - Schiedsrichter: Felix Streibert (Konstanz). - Zuschauer: 90. - Tore: 1:0 (23. Minute) Manuel Probst, 2:0 (57.) Robin Trisner, 2:1 (90.) David Störk. - Besondere Vorkommnisse: Gelbrote Karte: Andrej Schwarz, SV Orsingen-Nenzingen (90. Minute). Eine ersatzgeschwächte SG L/E kam gut in die Begegnung, musste aber nach 23 Minuten das erste Gegentor hinnehmen. Danach erhöhten die Gastgeber zunehmend den Druck. Philipp Gäckle verpasste mit der einzigen SG-Chance im ersten Durchgang den Ausgleich (36.). Der SV O-N verfehlte mit dem ersten Strafstoß (15. Minute) das SG-Gehäuse, den zweiten Strafstoß (40. Minute), verursacht von Torwart Mario Schöpf, parierte der Keeper. Nach dem Seitenwechsel lief der Ball überwiegend in den Reihen der Hausherren. Aus einer Ballstafette über mehrere Stationen erzielten der SV ON das 2:0. Erst in der Schlussminute gelang den Gästen der Anschlusstreffer.