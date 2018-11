SC B.A.T. bleibt zum vierten Mal unbesiegt

Der SC Buchheim/Altheim/Thalheim und die SG Liptingen/Emmingen haben sich am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A 2 Bodensee 1:1 getrennt. Der SC B.A.T. blieb damit zum vierten Mal in Folge ungeschlagen.

Die rund 120 Zuschauer auf dem Buchheimer Sportplatz sahen ein mäßiges Spiel. Die als Favorit angereisten Gäste konnten an ihre bisher guten spielerischen Leistungen in dieser Saison nicht anknüpfen und enttäuschten über weite Strecken. Auch bei den Platzherren blieb vieles nur Stückwerk, doch kämpferisch verdiente sich die Mannschaft des SC B.A.T. den Punkt.

Die Gastgeber nutzten ihre erste Möglichkeit gleich zur Führung. Nach einem schönen Angriff, eingeleitet von Florian Liehner, bediente Robert Rudolf David Schalk, der allein vor Torhüter Philipp Herzog auftauchte und diesen in der elften Minute mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0 überwand. Danach bemühte sich die SG Liptingen/Emmingen um einen geordneten Spielaufbau, doch in der gegnerischen Hälfte fanden nur wenige Zuspiele den eigenen Mitspieler. Das lag auch an der aggressiven Spielweise der Platzherren, die frühzeitig und energisch störten. So kam die SG zu keinen Torchancen.

Der SC B.A.T. wirkte bei seinen wenigen Angriffen zielstrebiger. Die Platzherren überbrückten schnell das Mittelfeld und spielten schnörkelloser. In der 40. Minute ließ Simon Steigerwald auf der linken Seite mehrere Gäste-Spieler schlecht aussehen, doch sein Rückpass von der Grundlinie landete beim Gegner.

Die Gastgeber hatten auch die erste Chance nach der Pause. Nach einem Foul von Yannick Schneider an Schalk gab es einen Freistoß 22 Meter vor dem SG-Gehäuse. Doch der scharfe Schuss von Yannick Frey zischte knapp über das Tor.

Danach spielte fast nur noch die SG Liptingen/Emmingen. Doch das Anrennen brachte nicht viel ein. Es fehlten die Ideen, um die sicher stehende Abwehr des SC B.A.T. ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Gefahr erst in der Schlussphase

Erst in der Schlussphase wurden die Angriffe der Gäste gefährlicher. In der 77. Minute fiel der Ausgleich. Nach einer langen Flanke von Gäckle aus Linksaußenposition traf der freistehende Gonzales-Alonso mit einem Direktschuss aus 14 Metern zum 1:1. Der Torschütze hatte vier Minuten später einen weiteren Abschluss, doch der gute SC-Torhüter Patrick Kästle wehrte seinen Schuss mit einer Faust ab.

„Das Unentschieden ist ein gerechtes Ergebnis, wir waren vor der Pause besser, Liptingen/Emmingen nach dem Wechsel stärker“, meinte SC-Trainer Dirk Spöri. Sein gegenüber Andreas Wetzel war nicht zufrieden: „Wir haben nicht das gezeigt, was wir können.“

SC B.A.T.: Patrick Kästle, Marcel Schreiber, Leon Ehrenmann, Jan Kohli, Sebastian Knittel, Yannick Frey, Robert Rudolf, Mathias Liehner, Florian Liehner (ab 82. Minute Dirk Spöri), Simon Steigerwald (85. Wendelin Müller), David Schalk (85. Jonas Fritz). - SG Liptingen/Emmingen: Philipp Herzog, Yannick Schneider (68. Andreas Wetzel), Julian Schmid (46. Kai Liedgens), Philipp Gäckle, Andreas Schmid (86. Julian Renner), Mike Heizmann, Matthias Strey (68. Jan Rentschler), Daniel Gonzales-Alonso, Lars Werner, Pascal Renner, Steffen Störk. - Tore: 1:0 (11. Minute) David Schalk, 1:1 (77.) Daniel Gonzales-Alonso. - Schiedsrichter: Maximilian Gaar (Konstanz). - Zuschauer: 120. - Gelbe Karten: 2/3.