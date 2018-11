SC B.A.T. bleibt nach 3:0-Sieg weiter auf Erfolgskurs

In der Fußball-Kreisliga A 2 Badischer Bodensee bleibt der SC B.A.T. auf Erfolgskurs. Beim SV Volkertshausen gab es ei nen 3:0-Sieg. Der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen und die SG Liptingen/Emmingen waren unter den Verlierern.

SV Volkertshausen – SC Buchheim/Altheim/Thalheim 0:3 (0:1). - Schiedsrichter: Dieter Holz (Sigmaringen). - Zuschauer: 90. - Tore: 0:1 (31. Minute) Florian Liehner, 0:2 (69.) David Schalk, 0:3 (80.) Marius Frey. - Der SC B.A.T. hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und beim Tabellenschlusslicht SV Volkertshausen einen verdienten 3:0-Sieg eingefahren. Aus einer sicheren Abwehr heraus machten die Gäste von Beginn an das Spiel. In der Gästeabwehr war der erste Einsatz von Johannes Rudolf nach längerer Verletzungspause spürbar. Nach 31 Minuten gingen die Gäste in Führung. Das Zuspiel von David Schalk schloss Florian Liehner erfolgreich ab. Erst hatte Torwart Michael Franz den Ball noch abwehren können, doch mit dem Nachschuss ließ sich Liehner die Gelegenheit nicht nehmen. Die wenigen Torgelegenheiten der Gastgeber machte der gut aufgelegte SC-Torwart Patrick Kästle zunichte. Kästle leitete auch den zweiten Treffer für die Gäste ein. Sein langer Abschlag erreichte David Schalk, der zum 0:2 (69. Minute) einköpfte. Dies war die Vorentscheidung. Mit dem 0:3 (80. Minute) führte Marius Frey die Spöri-Elf zum dritten Auswärtssieg in Folge.

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – Hegauer FV II 2:4 (0:1). - Schiedsrichter: Günter Wagner (Bisingen). - Zuschauer: 60. - Tore: 0:1 (29. Minute) Eigentor, 0:2 (59./Foulelfmeter) Philipp Gantner, 0:3 (73.) Neckys Leuzinger, 0:4 77.) Pascal Gartmaier, 1:4.(84.) Robin Wunderlich, 2:4 (85.) Marcel Glocker. - Die Gäste verzeichneten mehr Ballbesitz, kamen aber zunächst nicht zu zwingenden Gelegenheiten. Nach 20 Minuten hatte der FC die bis dahin beste Chance. Nico Stump verfehlte per Kopf nach Freistoßflanke von Dominic Bösch das gegnerische Tor nur um Zentimeter. Nach 29 Minuten fiel die Führung der Gäste durch ein Eigentor. Im zweiten Spielabschnitt bestimmten die Gäste das Geschehen. Einen Strafstoß verwandelte Philipp Gantner erst im zweiten Anlauf. FC-Keeper Christian Schmid konnte zunächst abwehren, war aber gegen den Nachschuss machtlos. Beim Doppelschlag der Gäste zum 0:3 und 0:4 binnen drei Minuten lief der FC in zwei Konter. Die Gäste waren sich ihrer Sache sicher, ließen nach und erlaubten (84./85. Minute) noch zwei Gegentore als Ergebniskorrektur durch Robin Wunderlich und Marcel Glocker zum 2:4-Endstand.

SG Liptingen/Emmingen – SV Aach-Eigeltingen 1:2 (0:0). - Schiedsrichter: Wolfgang Tietze (Böhringen). - Zuschauer: 100. - Tore: 0:1 (62. Minute) Frederik Edbauer, 0:2 (66.) Julian Kleiser, 1:2 (68.) Pascal Renner. - Besonderes Vorkommnis: Gelbrote Karte (56. Minute) für Muhammed Suso, SG Liptingen/Emmingen. – Nach gutem Beginn der Hausherren verhinderte Gästekeeper Michel Cronsfoth im Spiel eins gegen eins den Rückstand seiner Mannschaft. Ab der 15. Minute wurden die Gäste stärker. In Überzahl spielend erzielten Edbauer und Kleiser zwei unhaltbare Treffer aus der Distanz ins Tordreieck. Die SG L/E kämpfte gegen die drohende Niederlage und wurde kurz danach mit dem Anschlusstreffer durch Pascal Renner belohnt, der den Querpass nur noch einschieben musste. Zu mehr reichte es allerdings nicht mehr.