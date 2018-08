SC 04 will Spitzenreiter Seedorf stürzen

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald bestreitet der SC 04 Tuttlingen am Sonntag sein zweites Top-Spiel binnen einer Woche. Nach dem 1:1 vor Wochenfrist beim damaligen Tabellenführer SV Villingendorf empfangen die Tuttlinger am Sonntag um 15 Uhr im Donaustadion den aktuellen Spitzenreiter SV Seedorf.

„So ist eben der Spielplan. Es ist doch positiv, wenn man jede Woche ein schönes Spiel hat“, blickt Ertan Tasdemirci der Partie gegen den Landesliga-Absteiger mit Vorfreude entgegen. Vor dem Gegner hat der SC-Trainer Respekt: „Der SV Seedorf ist einer der Titelfavoriten. Die Mannschaft hat durch das Jahr in der Landesliga an Erfahrung gewonnen.“

Die Seedorfer haben aus ihren bisherigen drei Spielen eine optimale Punktausbeute erzielt und führen die Tabelle an. „Dass die Seedorfer über Qualität verfügen, ist klar. Dass sie aus drei Spielen neun Punkte geholt haben, ist keine Überraschung. Schon in der Landesliga haben sie viele Spiele nur knapp verloren“, stellt sich Tasdemirci auf einen schweren Gegner am Sonntag ein. Und er erinnert an die letzten beiden Aufeinandertreffen dieser Mannschaften: „In unserer Meistersaison 2014/15 haben wir zweimal gegen Seedorf nicht gewonnen. In Seedorf mussten wir nach einer 3:0-Führung mit einem 3:3 zufrieden sein, zu Hause haben wir 1:1 gespielt.“

Seit 2014 bilden Tobias Bea und Tobias Heizmann das Trainergespann beim SVS. „Mit den beiden Spielertrainern haben sie überragende Akteure in ihren Reihen“, weist der Tuttlinger Coach auf die Klasse von Bea und Heizmann hin. Die beiden 34-Jährigen haben früher in der Oberliga beim FC 08 Villingen gespielt. Während Bea der Abwehr Stabilität verleiht, gilt Heizmann als Torjäger. In den drei Bezirksliga-Jahren bis zum Landesliga-Aufstieg 2017 erzielte er 62 Treffer für den SVS.

Tasdemirci war zuletzt nach dem 1:1 beim SV Villingendorf nicht ganz zufrieden. „In der ersten Hälfte war das Ergebnis okay. Doch nach der Pause hätten wir das Spiel für uns entscheiden müssen. Wir hätten bei unserer Überlegenheit zwingender sein müssen“, bedauert er, dass sein Team für den Aufwand nicht mit drei Punkten belohnt wurde. „Wir haben in entscheidenden Situationen oft die falsche Entscheidung getroffen.“

Fragezeichen hinter Bogdanov

Am Sonntag gegen Seedorf hofft Tasdemirci, dass seine Elf die Chancen besser nutzt. Personell kann er aus dem Vollen schöpfen, alle Spieler sind aus dem Urlaub zurückgekehrt. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Valerij Bogdanov, der am Mittwoch das Training wegen Kniebeschwerden abbrechen musste.

Die Bilanz des SC 04 gegen den SV Seeedorf seit der Saison 2008/09 ist positiv. Von den vergangenen zwölf Bezirksliga-Duellen entschieden die Tuttlinger fünf zu ihren Gunsten, vier Partien endeten unentschieden, drei Spiele gewann der SV Seedorf. Allerdings haben die Tuttlinger von ihren vergangenen sechs Heimspielen gegen den SV Seedorf nur zwei gewonnen.