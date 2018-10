SC 04 verpasst Tabellenführung

In der Fußball-Bezirksliga sind aufgrund des Wintereinbruchs in der Nacht auf Sonntag fünf Spiele abgesagt worden. Bei den zwei Paarungen, die ausgetragen werden konnten, verpasste der SC 04 Tuttlingen durch ein 1:1 gegen den Aufsteiger SG Deißlingen/Lauffen den Sprung an die Tabellenspitze. Bereits am Samstagnachmittag landete die SG Bösingen II/Beffendorf gegen Schlusslicht BSV 07 Schwenningen einen 7:0-Kantersieg.

SC 04 Tuttlingen – SG Deißlingen/Lauffen 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 (73.) Patrick Renner, 1:1 (87.) Arber Krasniqi. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Christian Schneider (Gruol). Der Aufsteiger überraschte die Gastgeber mit einer disziplinierten Vorstellung und hatte sich den Punktgewinn redlich verdient. SC-Trainer Ertan Tasdemirci musste verletzungsbedingt auf einige Stammkräfte verzichten. Der Gastgeber verpasste durch Robin Petrowski (4.) den Führungstreffer. Die Platzherren hatten danach meist optische Vorteile, waren aber nicht zwingend genug, mussten aber auf der anderen Seite bei den gefährlichen Kontern der SG auf der Hut sein. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Sport-Club den Druck, doch Fatih Bastuglu vergab zwei gute Chancen. Als eine gefährliche Flanke von SG-Akteur Marius Hahn (67.) keinen Abnehmer gefunden hatte, erzielte Patrick Renner (73.) nach einem Eckball von Florin Tirca das 1:0. Doch die Gäste aus Deißlingen/Lauffen bewiesen Moral und nach einem strammen Schuss von Florian Matt war SG-Torjäger Arber Krasniqi zur Stelle und staubte zum 1:1 ab.

SG Bösingen II/Beffendorf – BSV 07 Schwenningen 7:0 (3:0). - Tore: 1:0 (20.) Michael Bantle, 2:0 (27.) Thomas Eger, 3:0 (30.) Manuel Bantle, 4:0 (48.) Michael Bantle, 5:0 (51.), 6:0 (59.) beide Fabian Schmid, 7:0 (64.) Christoph Halder. - Zuschauer: 40. - Schiedsrichter: Rene Gaiser (Betzweiler/Wälde). Von Beginn an war zu erkennen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen sollte. Die Gastgeber hatten sofort das Spiel im Griff und ließen den Tabellenletzten bis zum Ende überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Schon in den ersten 45 Minuten gelang den Hausherren die Vorentscheidung. In der zweiten Hälfte war es fast nur noch ein Schaulaufen. „Der Gegner war gut aufgestellt, hat gut gespielt, dennoch hätten, wir uns besser wehren müssen“, sagte Markus Rössner, Torhüter des BSV Schwenningen.