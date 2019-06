SC 04 veranstaltet Juniorenturniere

Der SC 04 Tuttlingen veanstaltet am Wochenende im Donaustadion zwei Juniorenfußballturniere. Am Samstag kämpfen zwölf E-Junioren-, am Sonntag zehn D-Junioren-Teams um den Sieg.

Das Turnier der E-Junioren beginnt am Samstag um 10.30 Uhr. In der Gruppe A spielen: VfL Pfullingen, FC 08 Villingen, SV Spaichingen, SV Tuningen, VfL Sindelfingen II und SC 04 Tuttlingen I. Die Gruppe B setzt sich aus folgenden Teams zusammen: SV Zimmern, BSV Schwenningen, FC Radolfzell, SG Schömberg, VfL Sindelfingen I und SC 04 Tuttlingen II. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das halbfinale. Das Endspiel ist für 16.30 Uhr geplant.

Am Sonntag sind die D-Junioren dran. Auch dieses Turnier begintt um 10.30 Uhr. Gruppe: SC 04 Tuttlingen I, FC 08 Villingen, SV Wurmlingen, BSV Schwenningen II, FV Bad Saulgau; Gruppe B: SC 04 Tuttlingen II, SC Wellendingen, SV Zimmern, FC Dunningen, BSV Schwenningen I. Die beiden erstplatzierten Teams jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Das Endspiel ist für 15.20 Uhr vorgesehen.

Bei beiden Turnieren werden alle Platzierungen ausgespielt.