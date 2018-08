SC 04 unterliegt FV RW Ebingen 0:1

Der Fußball-Bezirksligist SC 04 Tuttlingen hat sich am Sonntag in einem Freundschaftsspiel dem FV RW Ebingen 0:1 geschlagen geben müssen. Simon Henes erzielte in der 34. Minute den Siegtreffer der Gäste.

Der SC 04 war zwar über die gesamte Spielzeit überlegen, aber es haperte im Abschluss gewaltig.

Der FV RW Ebingen (Bezirksliga Zollern) hatte die abgelaufenen Saison wie der SC 04 als Tabellendritter beendet. Die Gäste waren sehr unbequem und zweikampfstark. In der gut organisierten Defensive erwies sich Torhüter Selhat Dzaferi als verlässlicher Rückhalt.