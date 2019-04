SC 04 und Aldingen kämpfen um Einzug ins Pokalendspiel

Im Fußballbezirk Schwarzwald werden am Wochenende die Halbfinalspiele des Bezirkspokals bei den Frauen ausgetragen. Der Wettbewerb wird bezirksübergreifend mit dem Bezirk Zollern ausgespielt.

Im ersten Halbfinale stehen sich die Frauen des SC 04 Tuttlingen und des FV RW Ebingen gegenüber. Der Spielbeginn ist am Samstag um 18 Uhr in Tuttlingen. Die Tuttlingerinnen hatten sich durch einen 6:5-Sieg nach Elfmeterschießen beim TSV Stetten/Hechingen für das Halbfinale qualifiziert. Der SC 04 Tuttlingen ist Zweiter der Bezirksliga, der Gast aus Ebingen Vorletzter in der Regionenliga.

Im zweiten Semifinalspiel empfängt die SpVgg Aldingen den SV Unterdigisheim. Dabei treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in ihren Klassen auf dem ersten Platz stehen. Die Aldingerinnen sind Tabellenführer der Bezirksliga, die Unterdigisheimerinnen führen die Tabelle in der Regionenliga an. In den beiden vorherigen Runden hatte die SpVgg Aldingen die SG Beffendorf/Hochmössingen (2:1) und den SV Bärenthal (3:1) ausgeschaltet. Das Spiel in Aldingen wird am Sonntag um 11 Uhr angepfiffen.

Das Finale ist an Fronleichnam, 20. Juni, geplant.