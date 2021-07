SC 04 Tuttlingen zieht ins Finale des Regio-Cups ein

Die Fußballer des SC 04 Tuttlingen haben das Derby im Regio-Cup bei der SpVgg Trossingen mit 2:1 (1:0) für sich entschieden und spielen kommende Woche um den Sieg des Vorbereitungsturniers. Die DJK Donaueschingen besiegte den SC Pfullendorf am Samstag mit 4:0 (0:0).

Da der direkte Vergleich zählt, rückte der SC 04 am Sonntag auf Rang zwei und trifft im Spiel um Platz eins, dem Finale, kommenden Freitag um 19 Uhr auswärts auf die DJK Donaueschingen. Möglich machte das der Auswärtssieg im Trossinger Stadion bei zeitweise einsetzendem Regen.

Nach einer ereignisarmen Anfangsphase mit wenigen Abschlüssen nahm die Partie an Fahrt auf. Auf Zuspiel von Thomas Merk traf Mohammed Eid aus halbrechter Position nur den linken Pfosten (25.). Eine Minute später brachte Laurent Sterling die Gäste in Führung, nachdem sich Tim Kammerer bei einem hohen Ball per Kopf gegen SpVgg-Torwart Mustafa Avci durchgesetzt hatte und querlegte. Geprägt war diese Hälfte auch von Ungenauigkeiten im Passspiel auf beiden Seiten.

Nach dem Seitenwechsel war Trossingen zunächst präsenter. Der eingewechselte Vladimir Biller verpasste auf Zuspiel von Dimitri Stroh den Ausgleich, als er den Ball über das Tor setzte (58.). Sterling vergab auf der Gegenseite nach einem Konter das 2:0 (61.). Dieses erzielte Tuttlingens Routinier Razvan Radu mit einem sehenswerten Schuss aus dem Halbfeld, der über Avci hinweg oben links im Netz landete (76.). Mohammed Eid verkürzte per Abstauber kurz darauf auf 1:2 (78.). SC-Schlussmann Firat Yagci wehrte zuvor den Kopfball von Denis Ruks ab.

In der Schlussphase kamen beide Mannschaften zu mehreren Offensiv- und Umschaltaktionen. Der Gastgeber versuchte viel über die linke Außenbahn. Yagci verhinderte gegen Maurice Merz die beste Chance auf den 2:2-Ausgleich (88.), durch welchen Trossingen ins Finale gekommen wäre.

Aus Sicht von Trossingens Co-Trainer Markus Brugger verlief die erste Spielhälfte „katastrophal“. Trotz der sieben Wechsel habe man nach der Pause dann die Chancen auf mindestens drei Treffer gehabt. „Wir haben es immer gut herausgespielt, wir wollten mit den Diagonalbällen auf die Außenspieler über die schnellen Außen reinkommen. Das haben wir auch geschafft. Aber vor dem Tor sind wir noch nicht abgebrüht genug“, so Brugger. Tuttlingens Trainer Andreas Keller war mit der Leistung und dem Dagegenhalten seiner teils sehr jungen Mannschaft zufrieden. „Mit einem guten Gefühl schließen wir die vierte Vorbereitungswoche ab und gehen dann nächste Woche in die fünfte“, bilanzierte er vor dem Finale gegen die DJK Donaueschingen. Trossingen trifft am Samstag im Spiel um Platz drei auf den SC Pfullendorf.

Trossingen: Mustafa Avci - Kevin Frick (78. Richard Michael Engelhardt), Alexander Sopelnik (78. Alexander Hermann), Vanja Velemirov, Waldemar Giebelhaus (67. Maurice Merz) - Mohammed Eid, Stanislav Yefrem (46. Vladimir Biller), Valerij Bogdanov (69. David Schock), Emanuel Alexi (67. Denis Ruks), Thomas Merk (67. Mark Stegmann) - Dimitri Stroh.

Tuttlingen: Firat Yagci - Emir Cesmeciler, Amat Dibba, Florin Tirca, Ali Akkaya (89. Arlind Pervizaj) - Jeremy Cerqueira Ruiz (63. Lukas Zeyher), Patrick Renner, Robin Petrowski, Tim Kammerer (63. Lukas Pascal Stengelin) - Gabriel Misic (63. Razvan Radu), Laurent Sterling (75. Abdürrahim Kadak).

Tore: 0:1 (26.) Laurent Sterling, 0:2 (76.) Razvan Radu, 1:2 (78.) Mohammed Eid. - Gelbe Karten: 4/4. - Schiedsrichter: Alexander Wintermantel (Seitingen-Oberflacht). - Zuschauer: 150.