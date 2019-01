SC 04 Tuttlingen verpasst bei Hallengala nur knapp das Achtelfinale

Der SC 04 Tuttlingen hat am Wochenende an den Hallenfußballturnieren in Albstadt und Sindelfingen teilgenommen. Während die Donaustädter im Sindelfinger Glaspalast nur knapp das Achtelfinale verpassten, schieden sie in Albstadt gleich in der Vorrunde aus. Sieger in Sindelfingen wurde der Oberliga-Spitzenreiter SGV Freiberg, in Albstadt gewann der gastgebende Verbandsligist FC 07.

Bei der bereits vor Weihnachten begonnenen und mit 124 Mannschaften stark besetzten Hallengala in Sindelfingen hatten sich die Tuttlinger am 28. Dezember für die Hauptrunde am 12. Januar qualifiziert (wir berichteten). Die Tuttlinger starteten am Samstag mit einem 2:1-Sieg gegen die Sportvereinigung Feuerbach und trennten sich anschließend vom Bezirksligisten GSV Maichingen 1:1. Danach wurde die SpVgg Gammesfeld 2:0 bezwungen und gegen den nordbadischen Verbandsligisten FV Lauda gab es ein 1:1. Damit zogen die Donaustädter zusammen mit dem GSV Maichingen in die Endrunde am Sonntag ein.

In der Endrunde wurde mit acht Dreier-Gruppen gespielt. Die beiden Erstplazierten jeder Gruppe erreichten das Achtelfinale. Der SC 04 Tuttlingen besiegte zum Auftakt den Südwest-Verbandsligisten TSV Gau-Odernheim 2:1. Anschließend gewannen die Gau-Odernheimer 2:0 gegen den TSV Schwaikheim. Im letzten Gruppenspiel hätten sich die Tuttlinger eine Niederlage mit einem Tor leisten können. Sie verloren jedoch 0:3 und schieden somit als Gruppenletzter aus.

Die acht Tuttlinger Tore in Sindelfingen erzielten Robin Petrowski (3), Dennis Habibovic, Laurent Sterling, Kenny de Souza Heindel, Burhan Pitzner und Marius Andris.

Beim Burger-King-Super-Cup in Tailfingen schieden die mit der zweiten Mannschaft angetretenen Tuttlinger im Vorturnier aus. Die Tuttlinger unterlagen dem SV Walddorf 2:3, der zweiten Mannschaft des FC 07 Albstadt 3:5 und dem SV Sveti Sava Reutlingen 3:4.

Ergebnisse von Sindelfingen

Viertelfinale: SGV Freiberg – SpVgg Ansbach 6:0, SV Böblingen – GSV Maichingen U19 3:2, FC Ingolstadt U21 – VfL Sindelfingen 0:2, TSV Ehningen – TSV Weilimdorf 0:2.

Halbfinale: SGV Freiberg – SV Böblingen 1:0, VfL Sindelfingen – TSV Weilimdorf 3:0.

Spiel um Platz 3: SV Böblingen – TSV Weilimdorf 2:1.

Endspiel: SGV Freiberg – VfL Sindelfingen 2:0.

Ergebnisse von Albstadt

Viertelfinale: FC 07 Albstadt – VfR Aalen U19 5:2, 1. Göppinger SV – TSV Benzingen 3:2, TSG Young Boys Reutlingen – FV RW Ebingen 2006 3:2, SV Zimmern – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 3:0.

Halbfinale: FC 07 Albstadt – 1. Göppinger SV 3:1, TSG Young Boys Reutlingen – SV Zimmern 4:3.

Zehnmeterschießen um Platz 3: 1. Göppinger SV – SV Zimmern 1:0.

Endspiel: FC 07 Albstadt – TSG Young Boys Reutlingen 4:3.