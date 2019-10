SC 04 Tuttlingen verliert Aufsteigerduell

Der SC 04 Tuttlingen hat in der Fußball-Landesliga das Aufsteigerduell beim SV Seedorf mit 1:3 (0:3) verloren. Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage musste die Mannschaft von SC-Trainer Andreas Keller die Punkte wieder einmal dem Gegner überlassen.

Beide Mannschaften gingen vom Anpfiff an engagiert zur Sache, wobei die Hausherren zielstrebiger agierten. Dies zahlte sich schon nach sieben Minuten aus, als Tobias Heizmann nach guter Vorarbeit von Tom Ritzel zum 1:0 traf. Dabei sah SC-Torhüter Andrei Burdun unglücklich aus, wobei die Tücken des Rasenplatzes vor dem linken Torpfosten das Spielgerät für Burdun unkontrollierbar machte. Nur vier Minuten später verhinderte Burdun mit einer Glanztat bei einem Schuss von Jonas Haag den zweiten Treffer für Seedorf. Auch danach blieben die Gastgeber gefährlich, brachten die Defensive der Gäste ins Schwimmen. So verpasste Darius Gutekunst (17.) knapp das Ziel. Zwei Zeigerumdrehungen später folgte der nächste Keulenschlag für den Sport-Club, als Amaf Dibba den agilen Tom Ritzel energisch stoppte. Schiedsrichter Julius Wück bewertete diese grenzwertige Aktion, bei der Dibba auch den Ball traf, als rot-würdig, verwies den Tuttlinger Akteur des Feldes. Trotz Rückstand und Unterzahl versteckten sich die Gäste nicht, doch Seedorf ließ wenig zu, nutzte stattdessen einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung der Keller-Elf in der 29. Minute zum 2:0 aus. Dabei ließ Darius Gutekunst nach einer schönen Einzelleistung Andrei Burdun keine Abwehrmöglichkeit.

Zwei Minuten später leistete sich Marius Andris im Strafraum ein Foulspiel an Darius Gutekunst, was einen Elfmeter zur Folge hatte. Diese Gelegenheit nutzte Kevin Kitiratschky zur 3:0-Führung für den SV Seedorf aus. Auch danach zeigten die Gäste Moral, waren aber zunächst nur im Ansatz gefährlich. Die beste Möglichkeit zu einem Treffer hatte Marius Andris (42.), als sein Schuss nach einem Eckball zur Ecke abgefälscht wurde.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber zunächst zwingender, vergaben dabei durch Tomm Ritzel (46.) und Jonas Haag (47.) zwei gute Torchancen. Nachdem erneut Haag nach einer Stunde zwei gute Möglichkeiten ungenutzt gelassen hatte, stemmten sich die Gäste weiterhin gegen die drohende Niederlage, kamen nun auch zu guten Torchancen. Doch SV-Keeper Marcel Heinzel verhinderte zunächst gegen Muhammed Elmas (63.) und Andris (69.) einen Gegentreffer. Der Sport-Club blieb aber dran, belohnte sich mit dem Treffer zum 3:1 durch Dia Al Deen Al Koleb (70.). Sieben Minuten später erhielt SVS-Spielertrainer Tobias Bea wegen Reklamierens erst die Gelbe Karte und zusätzlich Gelb-Rot. Tuttlingen witterte danach noch einmal Morgenluft, doch bei ihren Angriffen fehlte die Genauigkeit, um die Gastgeber in Bedrängnis zu bringen. Aber auch Seedorf verpasste es, bei zwei guten Konterchancen einen weiteren Treffer zu erzielen.

Trainerstimmen

Tobias Heizmann (SV Seedorf): „Beim Stand von 3:0 haben wir es bei weiteren guten Torchancen verpasst, den vierten Treffer nachzulegen. So war Tuttlingen weiter im Spiel. Nach dem 3:1 haben wir uns schon mehr aufs Verteidigen konzentriert, hätten die Konter besser zu Ende spielen müssen. Obwohl wir nach der Pause nicht mehr so konzentriert weiter gespielt haben, ist der Sieg für uns hochverdient.“

Andreas Keller (SC 04 Tuttlingen): „Viel unglücklicher hätte die erste Halbzeit für uns nicht verlaufen können. In der Pause habe ich darauf hingewiesen, dass wir weiter kämpfen müssen und uns weiter gut präsentieren. Das hat die Mannschaft dann auch geschafft. Auch wenn ein Spiel so laufen kann, auf der Leistung der zweiten Halbzeit können wir aufbauen. Wenn wir in der Schlussphase das 3:2 machen, dann brennt es hier nochmal. Auch wenn es für uns insgesamt unglücklich gelaufen ist, kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.“