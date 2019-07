SC 04 Tuttlingen verliert 2:4

Der Fußball-Landesligist SC 04 Tuttlingen hat am Mittwochabend sein zweites Testspiel verloren. Die Nullvierer unterlagen auf dem kleinen Rasenplatz im Donaustadion dem südbadischen Verbandsliga-Aufsteiger DJK Donaueschingen 2:4 (1:4).

Der Gästesieg war verdient, denn die Donaueschinger gaben während der ersten Hälfte mit temporeichen und zielstrebigen Aktionen klar den Ton an, wirkten spielerisch reifer. Eine Viertelstunde lang hatte der SC 04 zunächst wenig zu bestellen, ehe der erste Eckstoß und ein Pfostenschuss von Patrick Renner eine vorübergehend stärkere Phase einläuteteten. Joshua Woelke setzte seinen Kopfball knapp übers Tor, erzielte dann aber doch das 1:0 (23.). Er schnappte sich nach einer Donaueschinger Tändelei im Strafraum den Ball und traf per 14-Meter-Flachschuss.

Postwendend markierte Raphael Schorpp nach einer DJK-Ecke per Flachschuss den Ausgleich (24.). Nur vier Minuten später stand es nach einem von Heindel völlig unnötig verursachten weiteren Eckstoß 1:2 durch den strammen 17-Meter-Direktschuss von Benedikt Ganter. Eine Linksflanke nutzte DJK-Kapitän Stephan Ohnmacht in der 32. Minute per Kopfball zum 1:3. Wenig später schoss Tuttlingens Marius Andris nach schönem Angriff aus 18 Metern zwar klar vorbei – aber ein neben dem Tor stehender Donaueschinger Ersatzspieler stoppte den Ball vor der Grundlinie. Gemäß einer schon seit 2018 geltenden Regel ahndete Schiedsrichter Alexander Wintermantel (Seitingen-Oberflacht) diesen regelwidrigen Eingriff ins Spiel mit Elfmeter.

Elfmeter vergeben

Antonio Piccione wollte das vermeintliche Geschenk aber nicht annehmen und schob den Ball quasi als Rückgabe Richtung Torwart…

Stattdessen folgte in der 38. Minute das 1:4, als nach einer SC-Unsicherheit Sebastian Sauter mit einem 18-Meter-Flachschuss Erfolg hatte. Im Gegenzug setzte sich Andris durch, scheiterte aber am Torwart.

Nach dem Seitenwechsel schaltete der südbadische Verbandsligist deutlich zurück, spielte nicht mehr so zwingend und kam nur noch selten zu klaren Torchancen. Dennis Habibovic gelang mit strammem Distanzschuss das 2:4 (55.) für den SC 04, dessen Trainer Andreas Keller in der Pause kräftig ausgewechselt hatte. Insgesamt kam der SC nun besser zurecht, doch nach zwei in den Schlussminuten vergebenen großen Chancen beider Teams blieb es beim 2:4.