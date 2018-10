SC 04 Tuttlingen unterliegt Trossingen 0:3

Der SC 04 Tuttlingen hat am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald das Kreisderby gegen die SpVgg Trossingen 0:3 (0:1) verloren. Die Gastgeber boten vor rund 250 Zuschauern im Donaustadion über weite Strecken eine enttäuschende Leistung und büßten durch die erste Saison-Niederlage die Tabellenführung ein. Der SC-Spieler Joshua Woelke sah nach einem Foulspiel die rote Karte.

Die SpVgg Trossingen setzte mit diesem Erfolg, der auch in der Höhe verdient war, ihren Aufwärtstrend fort. Die Gäste traten couragiert auf und ließen die Tuttlinger nicht ins Spiel kommen. „Wir wollten kompakt, aber nicht zu tief stehen“, sagte Trainer Rosario Vetere nach dem Spiel. Seine Mannschaft setzte diese Vorgabe gut um.

Die Trossinger deuteten schon kurz nach Spielbeginn an, dass sie sich einiges vorgenommen hatten. Dimitri Stroh zwang Torhüter Alex Burdun nach 90 Sekunden mit einem Freistoß zu einer ersten Abwehr. Nach dem anschließenden Eckstoß schoss Waldemar Giebelhaus aus spitzem Winkel über das Tor. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem herausgespielte Chancen aber lange auf sich warten ließen. In der 29. Minute verfehlte ein 25-Meter-Schuss von Christian Balde nur knapp das Tuttlinger Tor. Drei Minuten später gingen die Musikstädter in Führung. Mark Stegmann bediente mit einem Eckstoß den 20 Meter vor dem Tor lauernden Alexander Hermann, der mit einem Direktschuss ins lange Eck zum 0:1 erfolgreich war.

In der Schlussphase der ersten Hälfte kamen beide Teams nun auch zu Chancen im Strafraum. Stegmann hatte in der 42. Minute den zweiten Gäste-Treffer auf dem Fuß, schoss jedoch über das Tor. Die Tuttlinger hatten jetzt mit drei Abschlüssen ihre beste Phase. Zunächst verfehlte ein Kopfball von Emin Tule nur um wenige Zentimeter das Trossinger Gehäuse (40.). Dann wurde ein Schuss von Carlos Hehl ans Außennetz abgefälscht (44.) und als die Gäste nach einem weiten Einwurf von Florin Tirca nicht entscheidend klären konnten, scheiterte Anil Bagci mit einem Flachschuss aus 14 Metern an Torhüter Mustava Avci (45.+2).

Die zweite Hälfte begann in der 48. Minute mit einem schönen Angriff des SC. Robin Petrowski schickte Hehl steil, doch dessen Abschluss aus zehn Metern in halblinker Position war kein Torschuss und auch keine Vorlage für einen Mitspieler, der Ball flog am langen Eck vorbei ins Toraus.

Stroh nimmt Woelke Ball ab

Dann ließ sich Joshua Woelke als letzter SC-Feldspieler den Ball von Stroh abnehmen. Der SpVgg-Torjäger spielte anschließend Torhüter Burdun aus und schoss in der 55. Minute zum 0:2 ein.

Nach diesem Gegentreffer lief bei den Tuttlingern kaum noch etwas zusammen. Woelke sah nach einem groben Foulspiel an Stroh, unweit der Mittellinie, in der 66. Minute die rote Karte.

Die Trossinger kontrollierten nun das Geschehen auf dem Rasen. Nach einem Eckstoß der Donaustädter schlossen die Gäste in der 78. Minute einen schnellen Konter über vier Stationen, ausgehend mit einer Spielverlagerung von Stroh und abgeschlossen von Emanuel Alexi, mustergültig zum 0:3 ab.

„Die SpVgg Trossingen hat in der Offensive eine gute Qualität“, meinte nach dem Schlusspfiff der SC-Coach Ertan Tasdemirci.

SC 04 Tuttlingen: Alex Burdun, Patrick Renner, Florin Tirca, Marcel John, Fatih Bastoglu (ab 64. Minute Dennis Habibovic), Robin Petrowski, Anil Bagci (76. Marius Andris), Emin Tule, Lamin Manjang, Carlos Hehl (64. Antonio Piccione), Joshua Woelke. - SpVgg Trossingen: Mustafa Avci, Waldemar Giebelhaus, Matthias Ott (73. Richard Engelhardt), Christian Balde, Emanuel Alexi (90. Nicola Peluso), Dimitri Stroh, Kai Hartelt, Alexander Sopelnik, Mark Stegmann (90. Anatol Walter), Alexander Hermann, Marius Schätzle (85. Eugen Walter). - Tore: 0:1 (32. Minute) Alexander Hermann, 0:2 (55.) Dimitri Stroh, 0:3 (78.) Emanuel Alexi. - Schiedsrichter: Klaus Dieter Kienle (Meckenbeuren). - Zuschauer: 250. - Rote Karte: Joshua Woelke (66., SC 04). - Gelbe Karten: 2/2.