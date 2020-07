SC 04 Tuttlingen unterliegt im Testspiel 2:4

Im ersten Testspiel nach der mehrmonatigen Pause haben sich die Fußball-Landesligisten in der Partie SC 04 Tuttlingen – FC 09 Überlingen 2:4 (0:1) eine ansprechende Begegnung geliefert.

In der Anfangsphase war die junge Tuttlinger Mannschaft deutlich überlegen und hätte bei einer Großchance von Laurent Sterling in der 15. Minute eigentlich in Führung gehen müssen. Nachdem SC-Torhüter Michael Hetzel in der 20. Minute gegen Joshua Keller und in der 26. Minute bei einem direkten Freistoß von Patrick Sandhas bravourös parierte, gingen die Gäste in der 29. Minute in Führung, als Joshua Keller eine Hereingabe von Jannik Gerlach locker verwertete. In dieser Phase wirkten die Tuttlinger in der Offensive zu umständlich.

Wie zu Spielbeginn kamen die Tuttlinger auch nach der Halbzeit besser ins Spiel und erzielten nach einer tollen Kombination über Kapitän Marcel John und Giga Shiukashvili durch Franklin Ymele den Ausgleich. Danach nützten die cleveren Gäste zwei Abstimmungsfehler in der Tuttlinger Abwehr kaltschnäuzig zum 1:2 durch Jannik Gerlach (57.) und zum 1:3 durch Joshua Keller (59.).

In der 65. Min. scheiterte SC 04-Stürmer Tim Kammerer am glänzend reagierenden Überlinger Torhüter Jan Negraßus. Wiederum ein krasser Abwehrfehler ermöglichte den Gästen durch Torjäger Marc Kuczkowski in der 74. Minute das 1:4. Die Tuttlinger gaben jedoch nicht auf und erzielten in der 78. Minute durch Neuzugang Sheikhmadou Jobe das 2:4. Bei einer besseren Chancenverwertung wäre für die Tuttlinger durchaus noch eine Ergebniskorrektur möglich gewesen.

Die nächsten Vorbereitungsspiele bestreitet der SC 04 Tuttlingen am heutigen Dienstag, 14. Juli, um 19 Uhr beim FV Möhringen sowie am Samstag, 18. Juli, um 14 Uhr beim FC Gutmadingen