SC 04 Tuttlingen steht vor schwerem Gang nach Bösingen

Am 28. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald geht es in erster Linie darum, wer seine Chancen auf das Erreichen des Relegationsplatzes zur Landesliga wahrt. In die engere Wahl kommen hier noch der SC 04 Tuttlingen als Zweiter und der FV 08 Rottweil mit einem Zähler Rückstand auf die Tuttlinger als Dritter. Offen ist auch noch, wer Fatihspor Spaichingen und die SG Aichhalden/Rötenberg zurück in die Kreisliga A begleitet. Hier kann es Kickers Lauterbach, den BSV 07 Schwenningen oder den SV Zimmern II treffen. Unter diesen dreien wird der dritte Absteiger und der Relegationsteilnehmer gesucht. Alle acht Paarungen beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SV Villingendorf – SV Zimmern II (Vorrunde 1:0). Die Gastgeber können unbeschwert aufspielen. Nicht aber der Gast. Der muss gewinnen, wenn er sich im Abstiegskampf behaupten will.

SpVgg Trossingen – SpVgg 08 Schramberg (4:5). Gastgeber Trossingen sollte die knappe Vorrundenniederlage wettmachen können. Der Einzug ins Pokalfinale am Dienstag sollte den Trossingern, die in der Heimtabelle den zweiten Platz einnehmen, nochmals einen Schub geben.

FV Fatihspor Spaichingen – FV 08 Rottweil (2:9). Für die Gastgeber gilt es nur noch, sich fair und anständig aus der Bezirksliga zu verabschieden. Der FV 08 Rottweil muss allerdings auch beim Schlusslicht konzentriert zu Werke gehen.

SG Bösingen II/Beffendorf – SC 04 Tuttlingen (0:1). Die Gäste liegen auf dem zweiten Platz und dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn sie diese Platzierung nicht an Rottweil verlieren wollen. Die SG Bösingen II/Beffendorf hat in der Rückrunde abgebaut, will sich aber für die Hinspielniederlage revanchieren.

VfL Mühlheim – FV Kickers Lauterbach (4:1). Die Kickers aus Lauterbach fahren als Außenseiter auf den Mühlheimer Ettenberg. Alles andere als ein Mühlheimer Sieg wäre schon eine Sensation.

SC Wellendingen – SpVgg Bochingen (0:3). Wenn die Sportvereinigung Bochingen vorerst sorglos bleiben will, muss sie in Wellendingen wenigstens einen Zähler einspielen. Das ist nicht einfach.

SG Aichhalden/Rötenberg – SV Gosheim (3:6). Die Gastgeber steigen ab. Gegen den SV Gosheim wird die SG wohl eine weitere Niederlage einkalkulieren müssen.

SG Böhringen/Dietingen – BSV 07 Schwenningen (0:3). Wenn die Gastgeber ihren guten Tabellenplatz behalten wollen, müssen sie sich anstrengen und dem Gast, der in Abstiegsangst schwebt, die Grenzen aufzeigen.