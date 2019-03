SC 04 Tuttlingen punktet, der SV Seedorf auch

In der Fußball-Bezirksliga hat Tabellenführer SV Seedorf beim Tabellendritten SpVgg Trossingen mit 1:0 gewonnen. Auch Verfolger SC 04 Tuttlingen kam gegen den Aufsteiger SV Bubsheim zu einem 2:0 Sieg.

SC 04 Tuttlingen – SV Bubsheim 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 (28.) Robin Petrowski, 2:0 (73.) Patrick Renner. - Zuschauer: 170. - Schiedsrichter: Mario Doser (Saulgau). - Rote Karten: Emin Tule (82./Tuttlingen), Ionut Matei (85./Bubsheim). Gegen den defensiv eingestellten Aufsteiger taten sich die Gastgeber schwer, die entscheidenden Lücken zu finden. Dies lag auch daran, dass ihre Aktionen zu langsam und nur wenig zwingend waren. Den Führungstreffer erzielte Robin Petrowski (28.) mit einem Schuss aus zwölf Metern. Nur wenig später scheiterte er am guten SVB-Schlussmann Kevin Grepo. Auch nach der Pause hatten die Hausherren viel Ballbesitz. Nach einer Flanke von Marcel John erzielte Patrick Renner mit einem Kopfball das 2:0. Danach brachte der Schiedsrichter Farbe ins Spiel. Dabei handelten sich Tule wegen einer Notbremse und Matei wegen Schiedsrichterbeleidigung eine rote Karte ein.

SpVgg Trossingen – SV Seedorf 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 (64.) Julian Link. - Zuschauer: 250. - Schiedsrichterin: Urte-Anna Waibel (Mühlhausen-Ehingen). - Rote Karten: Emanuel Alexi (74./Trossingen), Rafal Szopa (82./Seedorf). In einem guten und schnellen Bezirksligaspiel standen beide Defensivreihen gut, sodass es nur wenige Torchancen gab. Die erste hatte Emanuel Alexi nach fünf Minuten, doch verfehlte er allein vor SV-Torhüter Fabian Dittmer das Ziel. Danach entwickelte sich eine offene Partie, bei der die Gäste bis zum Seitenwechsel zweimal die Möglichkeit hatten, den Führungstreffer zu erzielen. Im zweiten Durchgang blieb die Partie spannend, wobei sich beide Teams neutralisierten. Der spielentscheidende Treffer fiel in der 63. Minute durch einen sehenswerten Freistoß von SVS-Torjäger Julian Link.

SG Bösingen II/Beffendorf – SV Winzeln 3:1 (2:0). - Tore: 1:0 (29.) Simon Jauch, 2:0 (38.) Benedikt Bantle, 3:0 (56.) Max Lemperle, 3:1 (59.) Robin Rall. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Blerim Seremi (Altensteig). Die Gäste waren gleich gut in der Partie. Dabei entschied der Schiedsrichter nach zwei Minuten nach einem Zweikampf zwischen SVW-Akteur Niklas Sohmer und SG-Torhüter Patrick Knöpfle auf Elfmeter für die Gäste. Doch Sohmer gab dem Schiri den Hinweis, dass er den Torhüter gefoult hatte, worauf dieser den Elfmeter zurück nahm. Danach verhinderte Knöpfle nicht nur einmal den Führungstreffer der Gäste. Die SG dagegen machte aus zwei Torchancen bis zur Pause zwei Treffer. Danach legten die Platzherren deutlich zu und erhöhten auf 3:0. Die Gäste kamen danach auf 3:1 heran, doch die SG ließ kaum noch was zu und war durch Konter immer gefährlich.

SG Deißlingen/Lauffen – SC Wellendingen 3:1 (1:1). - Tore: 1:0 (6.) Mike Rumpel, 1:1 (16.) Marius Seemann, 2:1 (48.), 3:1 (67.) beide Arber Krasniqi. - Zuschauer: 220. - Schiedsrichter: Thomas Ruttner (SRG Reutlingen). Deißlingen lieferte über die gesamte Spielzeit eine starke Vorstellung ab und landete einen verdienten Erfolg. Mit einem Freistoß erzielte Mike Rumpel den frühen Führungstreffer. Nach einem Eckball markierte Marius Seemann (16.) per Kopf das 1:1. Die Gäste hatten danach ihre beste Phase, doch die SG ließ kaum etwas zu. Dagegen blieb die Grütering-Elf gefährlich, was sich aber erst nach der Pause auch in Toren auszahlte. Dabei schoss Arber Krasniqi mit einem Doppelpack die SG bis zur 67. Minute 3:1 in Front, wobei beide Male Robin Schumpp der Vorlagengeber war. Auch danach ließen die Gastgeber nicht nach, vergaben aber einige gute Konterchancen bereits im Ansatz.

SpVgg Bochingen – SV Gosheim 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 (16.) Marius Pfänder, 1:1 (32.) Heiko Kanz (Eigentor), 2:1 (38.) Marius Pfänder, 2:2 (70.) David Klemm. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Tuncer Karadagli (Schopfloch). Auf dem holprigen Rasenplatz hatte Bochingen im ersten Durchgang deutliche Vorteile und erzielte durch Marius Pfänder das 1:0. Nachdem es die Gastgeber verpasst hatten, den zweiten Treffer nachzulegen, unterlief Heiko Kanz ein Eigentor zum 1:1. Doch erneut Pfänder (38.) schoss die Gastgeber 2:1 in Front. Nach der Pause verflachte die Partie. Die Gastgeber ließen dabei nach und die Gäste erzielten nach einem Freistoß durch David Klemm den Ausgleichstreffer.

SV Zimmern II – SV Villingendorf 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 (29.) Florian Ehnis (Elfmeter), 0:2 (45.+3) Marc Müller, 1:2 (51.) Ismail Esen, 1:3 (55.) Florian Ehnis. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Domenico Viceconte (Schömberg). Die Gastgeber hatten meist optische Vorteile. Durch einen umstrittenen Strafstoß erzielten die Gäste den Führungstreffer, den sie in der Nachspielzeit des ersten Durchgang sogar verdoppelten. Nach der Pause schaffte der SVZ schnell den Anschlusstreffer, doch die Gäste konterten und erzielten das 3:1. Danach waren die Gastgeber um den Anschluss bemüht, waren aber im Gegensatz zu den Gästen bei der Chancenverwertung ineffizient.

BSV 07 Schwenningen – SG Böhringen/Dietingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 (73.) Kim Tursak. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Kevin Schmidt (SRG Tübingen). Obwohl beiden Teams nach einer Niederlagenserie die Verunsicherung anzumerken war, gingen sie die Partie von Beginn mit dem nötigen Kampf an. Spielerisch aber ließen beide Teams einiges vermissen. Doch wie schon zuletzt verriet die SG Abschlussschwächen und musste die Punkte dem BSV überlassen. Der spielentscheidende Treffer fiel nach 73 Minuten durch Kim Tursak, der nach einem Freistoß mit einem Kopfball traf.