SC 04 Tuttlingen muss sich beim SV Winzeln vorsehen

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald bleibt es sowohl im Titelrennen als auch im unteren Tabellendrittel weiterhin spannend. An der Spitze können Seedorf und Tuttlingen jeweils drei Punkte zugetraut werden, in der unteren Tabellenhälfte will der SV Bubsheim daheim in die Erfolgsspur zurück. Mit der SpVgg Trossingen ist ein guter Gegner auf dem Kirchberg zu Gast (siehe Spiel des Tages). Gosheim empfängt bereits am Samstag die SG Bösingen II/Beffendorf. Das Kellerduell steht am Sonntag in Dietingen an, wenn die heimische SG auf die SpVgg Schramberg trifft. Die SpVgg Bochingen ist spielfrei.

SV Gosheim – SG Bösingen II/Beffendorf (Samstag, 15.30 Uhr). Es darf ein Spiel auf Augenhöhe erwartet werden. Gosheim ist in dieser Saison bislang heimschwach (8 Punkte). Nach der Winterpause spielte der SVG zweimal Unentschieden, die Gäste verschafften sich mit zwei Siegen Luft im Abstiegskampf und rückten auf den elften Platz vor.

SV Seedorf – SV Zimmern II (Sonntag, 15 Uhr). Zimmerns Reserve ist auch für den Tabellenführer unberechenbar. Doch auf heimischem Platz gefährden den SVS nur wenige Teams. Nach dem wichtigen 1:0-Sieg bei der SpVgg Trossingen wird man in diesem Spiel keine unnötigen Punkte liegen lassen wollen. Im Hinspiel unterlag der SVZ II mit 0:1.

SV Winzeln – SC 04 Tuttlingen. Keine leichte Auswärtsaufgabe für den Tabellenzweiten. Der Aufsteiger holte in 18 Spielen bereits 32 Zähler, steht auf Platz vier und erarbeitete sich viele knappe Siege. Eine Überraschung ist zwar nicht ausgeschlossen, doch die Motivation dürfte beim SC 04 höher sein. Bisher blieb der Gast schon in zehn Ligaspielen ohne Gegentreffer.

SG Böhringen/Dietingen – SpVgg 08 Schramberg. Im Kellerduell hat Schramberg die große Chance, mit der SG gleichzuziehen. Diese liegt mit 16 Zählern auf dem Relegationsplatz und ist spätestens nach dem 0:1 beim BSV Schwenningen mitten im Abstiegskampf.

SV Villingendorf – SG Deißlingen/Lauffen. Mit 30 beziehungsweise 29 Punkten im vorderen Tabellenmittelfeld geht es für beide Teams nicht mehr um viel. Ein torreiches Spiel wie in der Hinrunde (3:5) ist möglich. SG-Torjäger Arber Krasniqi (18 Saisontore) traf auch beim Heimsieg gegen den SC Wellendingen doppelt. Die Gäste stellen die viertbeste Offensive.