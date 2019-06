Wer zu einer Veranstaltung in die Oberschwabenhalle kommt, hat in Sachen Parkplatz oft das Nachsehen: Der 35 000 Quadratmeter große Platz ist dann oft schon ziemlich zugeparkt. Von Mitarbeitern der umliegenden Firmen, von Eishockeyfans oder von Leuten, die in es in die Ravensburger Innenstadt zieht.

Weil Messe- oder Konzertbesucher daher häufig ein gutes Stück gehen müssen, um zur Oberschwabenhalle zu gelangen, will die Live.in.Ravensburg-Veranstaltungsgesellschaft (Lira) nun Abhilfe schaffen.