Mit 4:2 (2:1) hat der SC 04 Tuttlingen II unser „Spiel des Tages“ der Fußball-Kreisliga A 2 gegen den TV Wehingen für sich entschieden. Nach dem fünften Spieltag arbeiten sich die Tuttlinger damit auf Rang sechs vor, während Wehingen auf Platz zwölf zurückfällt.

Das F-Team des SC 04 Tuttlingen blieb im fünften Pflichtspiel in Serie ungeschlagen und ging dabei zum dritten Mal in Folge mit einer Führung in die Pause. Wehingen nutzte durch Marcel Albrecht aber früh einen Abwehrfehler der Gäste zur Führung, ehe auch auf der Gegenseite ähnliches unterlief und Lukas Zeyher ausglich. Christian Rottler erzielte nach knapp einer halben Stunde dann die SC-Führung. „Wir haben bombastisch angefangen, die ersten zehn Minuten haben ganz klar uns gehört“, so Wehingens Spielertrainer Andreas Schippert, dessen junges Team nach dem 1:0 aber den Faden verloren habe.

Im zweiten Durchgang brachte ein TVW-Eigentor und Rottlers zweiter Treffer des Tages den Gast auf die Siegerstraße. Erst zehn Minuten vor dem Ende erzielte auch Albrecht auf der Gegenseite sein zweites Tor und verkürzte auf 2:4. Bei Wehingen kam kurz darauf auch Spielertrainer Andreas Schippert in die Partie. Doch das Team von Andreas Wetzel, der nach der Partie von dem erwartet schweren Spiel sprach, entführte am Ende die Punkte in die Kreisstadt. „Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, aber auch gesehen, dass noch Luft nach oben ist“, spricht er den Entwicklungsprozess seiner Mannschaft an, die mit 14 Toren die aktuell drittbeste Offensive der Liga stellt.

Der Anschlusstreffer kam für den TVW, der verletzungsbedingt auf Christian Behr verzichten musste, zu spät. Schippert sprach von einem „richtig guten Spiel“ und machte den Tuttlingern ein Kompliment für ihren Auswärtsauftritt. „Das Problem war, dass wir nicht schnell genug rausgespielt haben und die Konter nicht sauber zu Ende gespielt haben“, ging er auf die noch fehlende Zielstrebigkeit ein.

TV Wehingen: Lukas Vogel, Silas Häring, Tobias Hussal (83. Andreas Schippert), Andreas Mattes, Robin Zisterer, Kelvin Narr (83. Hao-Thien Tran), Manuel Peuse, Marcel Albrecht, Basiru Leigh, Tom Hussal (65. Felix Decker), Robin Neumann (33. Max Braunschweiger).

SC 04 Tuttlingen II: Marius Mößmer, Aleksandar Ivanovic, Suayip-Muhammed Kadak (70. Nermin Balic), Ertan Aliji, Christian Rottler, Carlos Hehl, Lukas Zeyher, Michael Onah (60. Abdürrahim Kadak), Tim Simon Lehrmayer, Zvonimir Zovko (51. Kenny Anthony De Souza Heindel), Edgar Polovoj (82. Robin Eyrich). - Tore: 1:0 (7.) Marcel Albrecht, 1:1 (14.) Lukas Zeyher, 1:2 (32.) Christian Rottler, 1:3 (57./Eigentor) Silas Häring, 1:4 (70.) Christian Rottler, 2:4 (80.) Marcel Albrecht. – Gelbe Karten: 2/7. – Schiedsrichter: Martin Pfau (Beffendorf). – Zuschauer: 80.

Die weiteren Ergebnisse:

SpVgg Trossingen II – FV Fatih Spor Spaichingen 2:1 (0:0). - Tore: 1:0 (70.) Maik Schirling, 1:1 (74.) Levent Üner, 2:1 (90.+10) Davide Bisceglia. - Gelbe Karten: 5/3. - Schiedsrichter: Timo Reinhardt (SRG Sigmaringen). - Zuschauer: 50. – Besondere Vorkommnisse: rote Karte gegen Spaichingen (90.+5).

FC Rot-Weiß Reichenbach – SG Fridingen I/Mühlheim II 2:3. - Tore: 0:1 (10.) Simon Schlegel, 1:1 (60.) und 2:1 (62.) beide Dennis Marquart, 2:2 (73.) und 2:3 (75.) beide Kevin Schröder. - Gelbe Karten 1/0. - Schiedsrichter: Thomas Preuß (Herbertingen). - Zuschauer: 50.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SV Kolbingen 3:3 (3:3). - Tore: 0:1 (5.) Lukas Hipp, 1:1 (16.) Sebastian Hug, 1:2 (20.) und 1:3 (37.) beide Lukas Hipp, 2:3 (39.) Sebastian Hug, 3:3 (40.) Robin Kielack. - Gelbe Karten: 0/2. - Schiedsrichter: Pierre Heidepriem (Lindenhof).

SV Wurmlingen – FC Frittlingen 5:0 (1:0). - Tore: 1:0 (45.+3) und 2:0 (53.) beide Nikolai Baster, 3:0 (59.) Benedikt Hellmann, 4:0 (67.) und 5:0 (86.) beide Noah Viani. - Gelbe Karten: 1/1. - Schiedsrichter: Christoph Krajewski (Rottweil). - Zuschauer: 120.

SG Durchhausen/Gunningen – BSV Schwenningen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 (36.) Kresimir Vidovic, 0:2 (41.) Adrian Süss, 0:3 (73.) Dejan Rankovic, 0:4 (87.) Kim Deniz Tursak. - Gelbe Karten: 1/2. - Schiedsrichter: k. A. – Zuschauer: 130.

SV Seitingen-Oberflacht – SV Schörzingen 4:0 (1:0). – Tore: 1:0 (7.) und 2:0 (52.) beide Leon Schrödinger, 3:0 (76.) und 4:0 (87.) beide Jannis Mink. - Gelbe Karten: 4/6. – Schiedsrichter: k. A. - Zuschauer: 90.

SV Tuningen – SV Böttingen 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 (62.) Noah Mattes, 1:1 (71.) Alexander Wipf. - Gelbe Karten: 4/2. - Schiedsrichter: Alessandro Winter (Herbertingen). - Zuschauer: 160.