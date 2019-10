SC 04 Tuttlingen II ist dem FSV Denkingen auf den Fersen

Der elfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat mit der Landesliga-Reserve des SC 04 Tuttlingen einen neuen Verfolger für den Spitzenreiter FSV Denkingen gebracht, der auch im Lokalderby vom FC Frittlingen nicht zu stoppen war. Mit seinem Heimsieg über den FV Fatihspor kletterte der BSV 07 Schwenningen auf den dritten Rang der Tabelle. Am Tabellenende sind jetzt die beiden Aufsteiger SV Schörzingen und FC RW Reichenbach. Der SV Kolbingen war spielfrei.

SG Fridingen I/Mühlheim II – TV Wehingen 2:3 (1:2). – Tore: 0:1 (21. Minute) Claudio Brescia, 0:2 (43.) Marcel Albrecht, 1:2 (45./Foulelfmeter) Marco Brunner, 1:3 (68./Foulelfmeter) Claudio Brescia, 2:3 (76.) Simon Schlegel. – Schiedsrichter: Andre Dorn (Gomadingen). Zuschauer: 60. – Besondere Vorkommnisse: Die SG kann den Foulelfmeter erst im Nachschuss verwandeln. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste leichte Vorteile. Die Halbzeitführung ging in Ordnung. In der zweiten Hälfte scheiterte die SG mehrmals an TV-Keeper Vogel. Eine Punkteteilung hätte dem gesamten Spielverlauf eher entsprochen.

BSV 07 Schwenningen – FV Fatihspor Spaichingen 4:1 (2:1). – Tore: 0:1 (12. Minute) Oguzhan Engin, 1:1 (18.) Adrian Süss, 2:1 (31.), 3:1 (62.) beide Awid Moheb-Ali, 4:1 (79.) Adrian Süss. – Schiedsrichter: Güven Doruk (Singen/Htw.). – Zuschauer: 60. Nach der Niederlage in Wehingen stellte sich der BSV wesentlich verbessert vor. In einem guten Kreisliga A-Spiel waren sich die Teams in der ersten Halbzeit ebenbürtig. Nach der Pause setzte sich der BSV durch und kam zu einem klaren Sieg.

FC Frittlingen – FSV Denkingen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (22. Minute), 0:2 (49.) beide Lukas Dressler. – Schiedsrichter: Maximilian Löbel (Rosenfeld). – Zuschauer: 180. Der Sieg der Gäste geht in Ordnung. Sie waren über die ganze Spielzeit die bessere Mannschaft, die das Spiel beherrschte und vor allem mit Abwehrchef Marquart einen starken Lenker hatte. Frittlingen brachte es nie fertig Druck aufzubauen. Nach einer Standardsituation fiel das 0:1 und nach einem bösen Abwehrschnitzer das 0:2.

SV Seitingen-Oberflacht – SV Schörzingen 4:1 (2:1). – Tore: 1:0 (11. Minute) Leon Schrödinger, 1:1 (18.(Foulelfmeter) Simon Henle, 2:1 (38.) Simon Kienzle, 3:1 (80.) Jannis Mink, 4:1 (81.) Mischa Endres. – Schiedsrichter: Walter Riedlinger (Deißlingen). – Zuschauer: 60. Die Gastgeber stellten die klar bessere Mannschaft, die auch verdient die Punkte am Ort behielt. Schörzingen konnte nur im ersten Durchgang die Partie etwas offen gestalten. Ein Doppelschlag in der Schlussphase ergab den klaren Sieg.

SV Wurmlingen – SG Durchhausen/Gunningen 2:2 (1:2). – Tore: 0:1 (2. Minute) Florian Rabus, 0:2 (38.) Patrick Fricker, 1:2 (44.) Jannick Pape, 2:2 (75.) Mark Beck. – Schiedsrichter: Rochus Herrmann (Konstanz). – Zuschauer: 120. Die Wurmlinger wurden in der 2. Spielminute mit dem 0:1 kalt erwischt. In der Folge taten sich die Platzherren schwer. Erst in der zweiten Halbzeit hatten die Platzherren das Spiel in der Hand. Aber mehr als der Ausgleich sprang nicht heraus. Durch eine gute kämpferische Leistung war der Punkt für die SG nicht unverdient.

SC 04 Tuttlingen II – FC RW Reichenbach 4:1 (2:1). – Tore: 0:1 (7. Minute) Johannes Marquart, 1:1 (30.) Michael Onah, 2:1 (33.) Kevin Franz, 3:1 (54.) Christian Rottler, 4:1 (57.) Aaron Barquero Schwarz. – Schiedsrichter: Markus Straub (Strassberg). – Zuschauer: 50. – Besondere Vorkommnisse: rot gegen SC 04 II (64.). In der ersten Halbzeit sah es nicht nach einem so klaren Ergebnis für die Heimelf aus. Reichenbach hielt gut mit und war mit Kontern immer gefährlich. Im zweiten Durchgang gab der SC 04 II den Ton an und mit zwei schnellen Toren nach einer Stunde war alles entschieden.

SpVgg Trossingen II – SV Tuningen 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 (16. Minute) Presiyan Tsvyatkov. – Schiedsrichter: Ralf Frey (Oberschmeien/Sigmaringen). – Zuschauer: 60. Beide Mannschaften neutralisierten sich über die 90 Minuten. Während Tuningen im ersten Durchgang die besseren Chancen hatte, waren es im zweiten Durchgang die Gastgeber. Sie hätten am Ende mit besserer Chancenausnutzung sogar das 2:0 schießen können. Der Siegtreffer fiel nach einem Eckstoß durch einen wuchtigen Kopfball. Der Trossinger Trainer meinte am Ende: „Ein typisches Unentschieden-Spiel das wir am Ende glücklich gewonnen haben.“