SC 04 Tuttlingen hofft auf den Turniersieg

Der württembergische Landesligist SC 04 Tuttlingen bestreitet bei der DJK Donaueschingen das Finale des Fußball-Regio-Cups. Die Begegnung wurde auf Donnerstag, 8. Juli, 19 Uhr, vorverlegt. Spielort bleibt der Sportplatz Allmendshofen.

Der südbadische Verbandsligist um Trainer Tim Heine sicherte sich am Samstag durch einen überraschenden 4:0-Erfolg am dritten Spieltag beim SC Pfullendorf Platz eins in der Tabelle (5 Punkte, 7:3 Tore). Alle Treffer fielen nach dem Seitenwechsel. Die Tuttlinger entschieden am Tag darauf das Derby bei der SpVgg Trossingen für sich und belegen aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches Platz zwei (4 Punkte, 2:5 Tore).

„Wir sind gut in die neue Woche gestartet“, sagt SC-Trainer Andreas Keller, der trotz der Umstrukturierung des Trainingsplans mit einem guten Gefühl in das Finale geht. Dieses findet zwei Tage früher statt als anfangs geplant. Auf Wunsch der DJK hin, bei der am Freitag noch mehr Spieler fehlen würden als ohnehin schon, wurde die Partie nochmals vorverlegt. „Wir haben die Herausforderung, innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal eine konzentrierte und fokussierte Leistung auf den Platz zu bringen“, sagt Keller vor dem Wiedersehen. Auf dem Papier sei Donaueschingen für ihn der leichte Favorit – aber: „Mit einer Leistung wie in Trossingen haben wir gute Chancen, sie zu schlagen.“ Nico Wieneke wird wieder im Kader sein, Stammtorwart Andrei-Alexandru Burdun fehlt weiterhin urlaubsbedingt.

Bei der DJK Donaueschingen steht in diesem Jahr ein „ordentlicher Umbruch“ an, wie Thomas Wild, Abteilungsleiter Fußball, mitteilt. Allein aus der eigenen A-Jugend rücken acht Spieler auf. „Wir sind grundsätzlich zufrieden mit dem bisherigen Stand“, so Wild, dessen Dank an den SC 04 geht. Dieser hat zugestimmt, das Spiel vorzuverlegen.

Aufgrund vieler personeller Ausfälle sieht der Abteilungsleiter die Tuttlinger eher in der Favoritenrolle.

Zum Auftakt des Regio-Cups Mitte Juni trennten sich die Finalgegner torlos. Es war für beide die erste Partie nach knapp acht Monaten Pause.

Bei einem Unentschieden nach regulärer Spielzeit folgt ein Elfmeterschießen. Der Sieger der ersten Auflage des Vorbereitungsturniers erhält neben dem Wanderpokal auch 1300 Euro Preisgeld. 500 Euro gehen an den Zweitplatzierten.

Das Spiel um Platz drei zwischen der SpVgg Trossingen und dem SC Pfullendorf findet am Sonntag um 14 Uhr statt (Vorbericht folgt).