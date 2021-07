SC 04 Tuttlingen gewinnt den Regio-Cup

Der SC 04 Tuttlingen hat die erste Auflage des Regio-Cups gewonnen. Im ereignisreichen Finale des Fußball-Vorbereitungsturniers bei der DJK Donaueschingen ging es mit 3:3 (0:1) ins Elfmeterschießen. Dort behielt der Sportclub mit 3:2 die Oberhand.

Tim Kammerer für die Tuttlinger (10.) und Abdullah Cil für die DJK (14.) hatten die ersten Möglichkeiten auf den Führungstreffer. Danach verzeichnete der SC 04 leichte Feldvorteile. Als sich in Minute 39 viele auf einen Zusammenstoß zweier SC-Spieler konzentrierten, traf Patrick Renner gedankenschnell zum 1:0 für den SC. Es gab Proteste, doch DJK-Torwart Dominik Herzog hatte den Ball laut des Schirigespanns im Moment des Schusses nicht fest im Griff.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel besser. Im Anschluss an einen unnötig entstandenen Einwurf glichen die Grün-Weißen per Kopf durch Sebastian Sauter aus (51.). In der Folgezeit entwickelte sich der eingewechselte Razvan Radu im Tuttlinger Offensivspiel zu einem Faktor, den die Donaueschinger nur schwer verteidigt bekamen. Sowohl das 2:1 durch Tim Kammerer (68.) als auch das 3:1 (75.) durch Lukas Zeyher bereitete der Angreifer mit zielstrebigen Pässen in die Spitze vor.

Der ebenfalls eingewechselte Yannic Fraunhoffer belohnte die engagierte DJK mit dem 2:3 durch einen Abschluss ins kurze Eck (84.). Als Tuttlingen auf der Gegenseite das 4:2 nicht gelang und stattdessen einen weiteren Vorstoß über links nicht verhindern konnte, glich Kapitän Heiko Reich mit der letzten Aktion in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Kopf aus.

Im Elfmeterschießen parierte der junge 04-Torhüter Firat Yagci zwei Elfmeter, ein weiterer landete über dem Tor. Tuttlingen verwandelte drei seiner vier Versuche und feierte anschließend den Sieg. Ein Preisgeld erhielten beide und die Gäste zusätzlich den neuen Wanderpokal.

„Am Schluss haben wir uns unnötig ins Elfmeterschießen manövriert, weil wir zwei einfache Gegentore kassiert haben. Aber im Elfmeterschießen haben wir Nerven bewiesen, sowohl die Schützen als auch Firat, der zweimal gut pariert hat. Wir freuen uns riesig. So zu gewinnen ist nochmal ein Tick emotionaler, als wenn wir in der regulären Spielzeit gewonnen hätten“, sagte Tuttlingens Trainer Andreas Keller nach dem Finale. Die unnötigen Gegentreffer in der hektischen Schlussphase seien „auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir extrem jung sind.“ „Ich bin stolz auf die Mannschaft“, so Nermin Alagic, Vorsitzender Sport des SC 04 Tuttlingen, nach dem Sieg.

Tuttlingen: Firat Yagci, Ali Akkaya, Amat Dibba, Florin Tirca, Nico Wieneke (46. Jeremy Cerqueira Ruiz), Emir Cesmeciler, Patrick Renner, Robin Petrowski, Tim Kammerer (81. Lukas Pascal Stengelin), Gabriel Misic (59. Razvan Radu), Laurent Sterling (74. Lukas Zeyher). - Tore: 0:1 (39.) Patrick Renner, 1:1 (51.) Sebastian Sauter, 1:2 (68.) Tim Kammerer, 1:3 (75.) Lukas Zeyher, 2:3 (84.) Yannic Fraunhoffer, 3:3 (90.+6) Heiko Reich. - Gelbe Karten: 2/1. - Schiedsrichter: Jedediah Bartler (Brigachtal-Kirchdorf). - Zuschauer: 160.