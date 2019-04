SC 04 Tuttlingen fährt als Favorit zur SpVgg Bochingen

An der Tabellenspitze und im Abstiegskampf verspricht die Fußball-Bezirksliga Schwarzwald am Karsamstag Spannung. Während Seedorf Platz eins wahrscheinlich verteidigen kann (gegen den BSV Schwenningen), muss der SC 04 Tuttlingen bei der SpVgg Bochingen antreten. Der SV Gosheim empfängt die SpVgg Trossingen (siehe Spiel des tages). Mehrere Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld fordern am 23. Spieltag daheim abstiegsbedrohte Mannschaften heraus, die nicht leer ausgehen wollen. Alle sechs Begegnungen beginnen um 15.30 Uhr. Die SG Bösingen II/Beffendorf ist spielfrei.

SV Winzeln – SV Zimmern II (Samstag, 15.30 Uhr). Das Heimrecht spricht für den SV Winzeln. Zuhause trotzte man jüngst dem SC 04 Tuttlingen ein 1:1 ab. Sollte Zimmern II das Auswärtsspiel gewinnen, hätte man bereits zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der SVW steht gesichert im vorderen Mittelfeld der Tabelle.

SpVgg Bochingen – SC 04 Tuttlingen. Gegen Gosheim hätte der SC 04 am vergangenen Sonntag durchaus höher gewinnen können. In Bochingen trifft man auf ein Team, das nach der Winterpause noch sieglos ist, mit 28 Zählern aber genau im Tabellenmittelfeld steht. 19 dieser Zähler sind auf Erfolge in Heimspielen zurückzuführen. Die Gäste dürfen das Spiel nicht unterschätzen.

SC Wellendingen – SG Böhringen/Dietingen. Während Wellendingen nach zuletzt eher schwachen Auftritten nicht die Form der Hinrunde bestätigen kann, kämpft der kommende Gegner gegen den Abstieg. Mit drei Punkten könnte man mit dem SV Bubsheim gleichziehen, der den ersten gesicherten Platz einnimmt. Doch der SCW kann daheim in der Favoritenrolle gesehen werden.

SV Villingendorf – SpVgg 08 Schramberg. Schramberg hat sich im Abstiegskampf zurückgemeldet. Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien ist auch für die Talstädter wieder alles möglich. Während man in den kommenden beiden Spielen gegen den SVV und den SV Seedorf Außenseiter ist, steht dann das Duell mit Bubsheim auf dem Plan. Bereits ein Punkt in Villingendorf wäre ein Erfolg.

SV Seedorf – BSV 07 Schwenningen. Nach der 0:8-Heimniederlage gegen Villingendorf geht es für den BSV nun zum Tabellenführer. Dort wird man darum bemüht sein müssen, ein weiteres gegnerisches Schützenfest zu verhindern. Bereits das Hinspiel endete 5:0. Seedorf möchte sich im Titelrennen auch weiterhin keine Fehler leisten.