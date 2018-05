SC 04 schlägt VfL Mühlheim 2:0

Der SC 04 Tuttlingen hat in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald seine Chancen auf die Vizemeisterschaft und damit die Aufstiegsrelegation gewahrt. Der SC besiegte am Sonntag vor rund 450 Zuschauern im Donaustadion den bereits als Meister feststehenden VfL Mühlheim 2:0 und liegt als Dritter mit 56 Punkten einen Zähler hinter dem Tabellenzweiten FV 08 Rottweil.

Die Tuttlinger gingen motiviert in das Spiel und boten vor allem in den ersten 45 Minuten eine der besten Saisonleistungen. „Es war von uns ein richtig gutes Spiel“, lobte SC-Trainer Ertan Tasdemirci sein Team. Die Gäste waren mit dem 0:2 zur Pause noch gut bedient. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, sagte sein Gegenüber Andreas Probst. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie.

Die Platzherren ergriffen mit dem Anpfiff die Initiative und waren spielbestimmend. Sie ließen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen und kamen in der Anfangsphase über die linke Seite, oftmals eingeleitet von Florin Tirca, zu guten Angriffen. Die erste SC-Möglichkeit gab es in der 14. Minute, als Carlos Hehl im Strafraum Robin Petrowski bediente, dessen Schuss aus der Drehung aber abgeblockt wurde.

Ab der 25. Minute wurden die Gastgeber immer dominanter. In der 27. Minute setzte der überzeugend aufspielende Hannes Zeyher auf der rechten Seite Petrowski ein, dessen Hereingabe Hehl aber nicht verwerten konnte. Kurz darauf kam Hehl aus 17 Metern frei zum Schuss, verfehlte aber um wenige Zentimeter das VfL-Tor.

In der 37. Minute war es dann so weit. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen schlenzte der stark spielende Marcel John den Ball aus 20 Metern zum 1:0 ins Mühlheimer Tor. Die Gäste erwiesen sich weiter in den Zweikämpfen behäbig. Nur eine Minute später setzte sich Zeyher an der Torauslinie durch, doch im letzten Moment konnte der VfL zur Ecke klären.

Dann vertendelten die Gäste den Ball, Valerij Bogdanov legte das Leder in der 42. Minute an Leon Waizenegger vorbei, der dann als letzter Feldspieler den an ihm vorbelaufenden SC-Kapitän kurz vor dem Straufraum mit einem Check zu Fall brachte. Die Pfeife des bis auf diese Szene tadellos pfeifenden Schiedsrichters Sandro Nasti blieb aber stumm.

Nur eine Minute später war der VfL einmal mehr nicht im Bilde. Doch die große SC-Chance schien schon vergeben, als das Leder zurück zu Hehl kam, der dann aus zwölf Metern zum 2:0 einschoss.

Vom VfL Mühlheim war in der ersten Hälfte nicht viel zu sehen. Lediglich bei zwei Freistoßflanken von Eugen Jahn wurde es im Tuttlinger Strafraum gefährlich.

Die Tuttlinger ließen nach Wiederanpfiff nach. Mit einigen Unkonzentriertheiten und leichten Ballverlusten brachten sie nun die Mühlheimer für einige Minuten besser ins Spiel. Doch die Gäste konnten sich nur selten in den SC-Strafraum spielen. Einen 25-Meter-Flachschuss des eingewechselten Hendrik Hilzinger parierte Torhüter Alex Burdun. Auf der anderen Seite lief Bogdanov nach einem Konter und Zuspiel von Antonio Piccione aus halbrechter Position auf das Tor zu, doch VfL-Kepper Robin Staiger wehrte zur Ecke ab.

Die letzten beiden Aktionen gehörten Sören Lurz. In der 90. Minute nahm er Emin Tule den Ball ab, scheiterte mit seinem strammen Schuss aber an Burdun. In der Nachspielzeit tauchte der VfL-Routinier nach einem schönen Pass von David Schmid im SC-Strafraum auf, schoss aber bedrängt von einem Abwehrspieler in aussichtsreicher Position knapp am Tor vorbei.

SC 04: Alex Burdun, Patrick Renner, Florin Tirca, Marcel John, Robin Petrowski (ab 79. Minute Marius Andris), Carlos Hehl (68. Fatih Bastoglu), Emin Tule, Ali Akkaya, Antonio Piccione, Hannes Zeyher (60. Namik Gülal), Valerij Bogdanov (89. Asim Ademi). - VfL Mühlheim: Robin Staiger, David Schmid, Sören Lurz, Sebastian Gleich, Eugen Jahn (54. Hendrik Hilzinger), Kai Stelter (54. Simon Bauer), Florian Becker (46. Stefan Rebholz), Marc Bippus, Lukas Kalmbach, Leon Waizenegger, Maximilian Bell (72. Marco Brunner). – Tore: 1:0 (37. Minute) Marcel John, 2:0 (43.) Carlos Hehl. - Schiedsrichter: Sandro Nasti (Reichenbach an der Fils). - Zuschauer: 450. - Gelbe Karten: 3/3.