SC 04 richtet zwei Fußballturniere aus

Die fußballfreie Zeit wird in Tuttlingen am Sonntag, 13. Januar, unterbrochen. In der Mühlau-Halle rollt das Leder bei zwei Turnieren für Frauen und D-Juniorinnen. Die Hausherrinnen des SC 04 Tuttlingen sind gleich mit vier Mannschaften vertreten.

Den Auftakt an diesem langen Hallenfußball-Sonntag machen die D-Juniorinnen. Das Mädchen-Turnier beginnt um 9.15 Uhr mit der Partie zwischen den Tuttlingerinnen und der SpVgg Trossingen. Die SG Kirchen-Hausen, der SV Mariazell und der SV Bärenthal nehmen als weitere Mannschaften an dem Wettbewerb, der im Modus Jeder-gegen-Jeden ausgetragen wird, teil. Weil der Wettbewerb der D-Juniorinnen als Vorturnier der Frauen geplant worden ist, konnten aus organisatorischen Gründen nicht mehr als fünf Mannschaften berücksichtigt werden, schreibt Rainer Schulz, Abteilungsleiter Frauen- und Mädchenfußball beim SC 04, in seiner Turnierankündigung. Die Spielzeit bei den D-Juniorinnen beträgt einmal elf Minuten.

Gleich doppelt soviele Mannschaften haben sich für das Frauenturnier angemeldet. In der Gruppe A hat es der SC 04 Tuttlingen I (Bezirksliga) mit dem SV Worblingen (Bezirksliga), dem SV Sulgen (Regionenliga), dem SV Tuningen (Bezirksliga) und dem FV 08 Rottweil (Landesliga) zu tun. Die zweite Gruppe setzt sich aus der zweiten Tuttlinger Mannschaft, den B-Juniorinnen aus der Donaustadt sowie dem TSV Ofterdingen (Regionenliga), dem FV Marbach (Landesliga) und dem Titelverteidiger TSV Frommern/Dürrwangen (Verbandsliga) zusammen. Ein Spiel dauert einmal zwölf Minuten. Wie beim D-Jugend-Turnier finden die Futsal-Regeln keine Anwendung.

Die Endrunde beginnt um 16.13 Uhr mit dem ersten Halbfinale. Die Platzierungsspiele – beginnend mit der Partie um Platz sieben – beginnen um 16 Uhr. Die nachfolgende Spiele sind für 16.39 Uhr (Platz fünf und sechs) und 16.52 Uhr (Platz drei und vier) angesetzt. Das Finale soll ab 17.05 Uhr über die Bühne gehen.