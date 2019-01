SC 04 richtet Turnier für B-Juniorinnen aus

Der Reigen der Hallenfußballturniere in Tuttlingen reißt noch nicht ab. Am Sonntag, 3. Februar, sind die B-Juniorinnen in der Mühlau-Halle am Ball und ermitteln ihren Sieger. Zu dem Wettbewerb, der um 10 Uhr mit den Gruppenspielen beginnt, haben sich 15 Mannschaften angemeldet.

In der Gruppe A startet die erste Mannschaft von Gastgeber SC 04 Tuttlingen. Die Gegner lauten FC Pfohren, FSG Zizenhausen/Hindelwangen, BSV Nordstern Radolfzell und die SpVgg Bochingen. Die zweite Staffel besteht aus dem Hegauer FV I, SV Titisee, SG VfB Villingen, SG Waldmössingen und SG Rottweil/Zepfenhan. In die Gruppe drei wurden die zweiten Mannschaften des SC 04 Tuttlingen, des Hegauer FV sowie der FC Unterkirnach, TSV Frommern und SG Tuningen gelost.

Nach den 30 Gruppenspielen, die gegen 15.30 Uhr beendet sein sollen, wird das Turnier mit dem Viertelfinale fortgesetzt. Neben den beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich auch die beiden besten Drittplatzierten für die erste K.o.-Runde. Das erste Viertelfinale beginnt um 15.40 Uhr.

Vor dem Halbfinale (16.35 und 16.46 Uhr) steht das Spiel um Platz sieben auf dem Programm (16.24 Uhr). Nachdem die Teilnehmer des Finales ermittelt sind, folgen die Spiele um Platz fünf (16.57 Uhr) und drei (17.08 Uhr) geht es ab 17.20 Uhr um den Turniersieg.

Nach dem Endspiel findet gleich im Anschluss die Ehrung der Sieger-Teams statt.

Die Spielzeit beträgt jeweils einmal zehn Minuten. Es wird mit Rund-um-Bande gespielt. „Die Futsal-Regeln finden dabei keine Anwendung“, sagt Rainer Schulz, Abteilungsleiter für Frauen- und Mädchenfußball beim SC 04 Tuttlingen.