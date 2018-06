SC 04 richtet Dreikönigsturnier aus

Der SC 04 Tuttlingen richtet am Freitag, 6. Januar, sein traditionelles Fußball-Dreikönigsturnier um den Hirsch-Weisse-Cup aus. In der Mühlauhalle spielen ab 9 Uhr 18 Mannschaften um den Turniersieg. Pokalverteidiger ist die SpVgg Trossingen, die in den letzten beiden Jahren jeweils erfolgreich war. Gelingt den Musikstädtern der dritte Erfolg hintereinander?

Die teilnehmenden Mannschaften gehören den Spielklasse Bezirksliga, Kreisliga A und Kreisliga B an. Sechs Teams kommen aus den benachbarten südbadischen Bezirken Bodensee und Schwarzwald. Mit dem FV Meßstetten ist eine Mannschaft aus dem Zollernalb-Kreis dabei.

In den Genuss von Preisgeldern kommen die ersten acht Mannschaften. Von den insgesamt 1300 Euro Preisgeld erhält der Sieger 500 Euro.

Die Gruppeneinteilung, Gruppe A: SC 04 Tuttlingen II, FV Möhringen, SpVgg Aldingen, SG Kirchen-Hausen, SV Wurmlingen, FC Schwandorf/Worndorf; Gruppe B: VfL Nendingen, SV Immendingen, Hattinger SV, TV Wehingen, SV Seitingen-Oberflacht, SV Spaichingen; Gruppe C: SpVgg Trossingen, TSV Gunningen, FV Meßstetten, TSV Neuhausen, FKB Villingen und VfL Mühlheim.

Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Vorrunden-Gruppe erreichen die Zwischenrunde, die ab 17.15 Uhr in zwei Dreier-Gruppen ausgespielt wird. Aus der Zwischenrunde erreichen die beiden Erstplatzierten das Halbfinale (ab 18.21 Uhr). Das Endspiel ist für 18.54 Uhr vorgesehen.

Die beiden Finalisten qualifizieren sich für den Aesculap-Cup, den der SC 04 am Sonntag, 8. Januar, ab 9 Uhr in der Mühlauhalle ausrichtet. Sollte der Gastgeber beim Dreikönigsturnier das Endspiel erreichen, schafft der Turnierdritte die Qualifikation für den Aesculap-Cup, an dem neben Landesligisten und Verbandsligisten auch die Oberligisten TSG Balingen und FC 08 Villingen teilnehmen.