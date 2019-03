SC 04 hofft auf Trossinger Schützenhilfe

Im Kampf um den Meistertitel in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat Tabellenführer SV Seedorf auswärts bei der SpVgg Trossingen eine schwere Aufgabe vor der Brust. Der punktgleiche SC 04 Tuttlingen empfängt zeitgleich den SV Bubsheim. Die Situation im unteren Tabellendrittel ist enger geworden und verspricht Spannung. Der Vorletzte SpVgg Schramberg ist spielfrei. Das Kellerduell in Schwenningen findet bereits am Samstag statt. Die zweite Mannschaft des SV Zimmern weicht am Sonntag vom einheitlichen Anstoßtermin ab. Das Spiel gegen Villingendorf beginnt erst um 15.30 Uhr.

BSV Schwenningen – SG Böhringen/Dietingen (Samstag, 15.30 Uhr). Der Tabellenletzte hat daheim gegen den Tabellendreizehnten mit einem Sieg vielleicht noch eine minimale Chance auf den Ligaverbleib. Bei einem SG-Erfolg läge Schwenningen schon 15 Punkte hinter dem Relegationsplatz.

SpVgg Trossingen – SV Seedorf (Sonntag, 15 Uhr). Die Trossinger werden es dem Spitzenreiter nicht einfach machen. Es trifft nicht nur der Dritte auf den Ersten, sondern auch die zweitbeste auf die erfolgreichste Offensive. Trossingen erzielte 51 Tore, Seedorf bereits 61 Treffer. Nur aus Tuttlingen (0:1) konnte der SVS in neun Auswärtspartien keine drei Punkte mitnehmen.

SG Deißlingen/Lauffen – SC Wellendingen. Beide Mannschaften werden sowohl mit dem Aufstieg als auch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. In Deißlingen ist der Gastgeber durch den Heimvorteil leicht favorisiert. Partien dieser Teams enden nicht selten torreich. Im Hinspiel siegte Wellendingen 3:1.

SpVgg Bochingen – SV Gosheim. Bochingen und Gosheim weisen nach 17 Spieltagen eine ähnliche Bilanz auf. Bochingen hat mit 26 Punkten allerdings zwei Zähler mehr auf dem Konto. In Winzeln verlor das Team jüngst aber 2:5. Der Ausgang der Partie ist offen. Bei einer Gosheimer Niederlage wäre der momentan einstellige Platz neun aber gefährdet.

SG Bösingen II/Beffendorf – SV Winzeln. Das 5:4 der SG in Bubsheim war ein Signal an die Konkurrenz im Abstiegskampf. Trotz dreimaligen Rückstands holte Bösingen/Beffendorf die Zähler. Aufsteiger Winzeln spielt eine gute Saison und ist mit bereits 32 Zählern im vorderen Mittelfeld des Klassements zu finden. Dem Gäste-Angriff sind auch bei der SG Treffer zuzutrauen.

SC 04 Tuttlingen – SV Bubsheim. Die Gäste stehen unmittelbar vor den Abstiegsrängen. Das Spiel gegen den SC 04, dem man daheim 1:8 unterlegen war, kommt zu einem schlechten Zeitpunkt. Bei einer Niederlage droht das Abrutschen auf den Relegationsplatz. Eine erneute Gegentorflut sollte aus Gäste-Sicht verhindert werden. Sollte die SpVgg Trossingen gegen Spitzenreiter Seedorf nicht verlieren, kann Tuttlingen mit einem eigenen Sieg Platz eins übernehmen.

SV Zimmern II – SV Villingendorf (15.30 Uhr). Zimmerns Reserve kam mit zwei Siegen aus der Winterpause und trifft nun auf den SVV, der nach einem guten Saisonstart ins Mittelfeld abrutschte. Mit dem nächsten Punktgewinn würde der SVZ II dem Klassenerhalt ein Stück näherkommen.