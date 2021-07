SC 04 erwartet den SV Geisingen

Der Fußball-Landesligist SC 04 Tuttlingen bestreitet am Dienstag, 13. Juli, um 19 Uhr ein Vorbereitungsspiel. Zu Gast im Donaustadion ist der SV Geisingen, der zusammen mit dem FV Möhringen in der Bezirksliga Bad. Schwarzwald um Punkte kämpft. SC-Trainer Andreas Keller erhofft sich in dieser Partie weitere Aufschlüsse, wie weit seine Spieler vor der neuen Runde sind.

Das erste Pflichtspiel wartet am Samstag, 24. Juli, auf den SC 04. Dann sind die Tuttlinger in der ersten Runde des WFV-Pokals beim Landesliga-Konkurrenten VfB Bösingen zu Gast.