SC 04 erreicht 1:1-Remis

Der Fußball-Bezirksligist SC 04 Tuttlingen und der südbadische Landesligist FC 08 Villingen II haben sich in einem Vorbereitungsspiel 1:1 getrennt. Die Partie fand auf dem schneefreien Kunstrasenplatz in Seitingen-Oberflacht statt.

Für beide Mannschaften war es ein gelungener erster Test in einer laufintensiven und auch kämpferisch guten Begegnung. Ein Klassenunterschied war während der gesamten Partie nicht zu erkennen. Die Anfangsphase gehörte dem SC 04 und nach zehn Minuten scheiterte Burhan Pitzner am Pfosten, wobei der Ball aus dem Gewühl heraus auch noch an die Latte prallte. In der 15. Minute rettete der Villinger Tim Zölle gegen Tuttlingens Stürmer Anil Bagci kurz vor der Torlinie.

Etwas überraschend ging die Reserve des Oberligisten FC 08 Villingen in der 20. Minute in Führung, als Tuttlingens Emin Tule ausrutschte und der Villinger Luca Crudo dies kaltblütig ausnutzte. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, wobei SC-04-Stürmer Anil Bagci in der 38. Minute mit einem tollen 25-Meter-Schuss über den etwas zu weit vor dem Gehäuse postierten Villinger Torhüter Yannes Otte zum Ausgleich traf.

Auch nach der Halbzeit kamen die Tuttlinger besser ins Spiel und Villingens Torhüter Otte musste sein Können aufbieten, um einen 16-Meter-Schuss von Kenny Heindel abzuwehren. In der Folgezeit verlief das Spiel weiterhin ausgeglichen. Pech hatte Tuttlingens Hannes Zeyher, als er nach 70 Minuten in aussichtsreicher Position nur den Aussenpfosten traf. Danach hatte auch Robin Petrowski in zwei Situationen die Tuttlinger Führung auf dem Fuß. In der 80. Minute musste Tuttlingens souveräner Torhüter Alex Burdun gegen Villingens Batuhan Bak retten. Landesliga-Schiedsrichter Kadir Yagci zeigte eine gute Leistung

Tore: 0:1 Luca Crudo (20. Minute), 1:1 Anil Bagci (38.). - Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht).