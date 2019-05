SC 04 empfängt den BSV Schwenningen

Für die Fußball-Mannschaften der Bezirksliga Schwarzwald steht am Sonntag um 15 Uhr der 29. und damit vorletzte Spieltag auf dem Programm. Für fünf der 15 Mannschaften stehen endgültige Entscheidungen noch aus. Es ist weiter offen, ob entweder der SV Seedorf oder der SC 04 Tuttlingen den direkten Landesliga-Aufstieg schafft. Am anderen Ende der Tabelle braucht die SG Böhringen/Dietingen mindestens eine Punkteteilung in Bochingen und dann auch Schützenhilfe, wenn sie nicht schon frühzeitig absteigen möchte. Gewinnt Schramberg in Beffendorf nicht, ist dem SV Bubsheim (gegen den SV Seedorf, siehe Spiel des Tages) der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Der SV Zimmern II ist spielfrei.

SV Winzeln – SV Villingendorf (Sonntag, 15 Uhr). Im Duell um den dritten Tabellenplatz möchte Aufsteiger SV Winzeln seine Heimstärke ein letztes Mal in dieser Saison unter Beweis stellen. Der SVV kam zuletzt gegen Bubsheim nicht über ein 1:1 hinaus und hat hier dennoch die Chance, den dritten Platz zu sichern.

SV Gosheim – SC Wellendingen. Die beiden Mannschaften haben aufgrund von Verletzungspech in der Rückrunde einige Niederlagen einstecken müssen. Doch seit vergangener Woche muss sich der SV Gosheim keine Abstiegssorgen mehr machen. Es wird sich zeigen, welches Team sich für dieses Spiel motivieren kann. Gosheim liegt in der Heimtabelle nur auf Platz 13 (9 Punkte).

SpVgg Bochingen – SG Böhringen/Dietingen. Verlieren die Gäste, sind sie abgestiegen. Auch wenn Schramberg noch ein Spiel gewinnt, muss die SG in die Kreisliga A. Das Auswärtsspiel in Bochingen ist zwar keine unmögliche Aufgabe, aber fünf Pflichtspielniederlagen in Serie spiegeln die Form der Gäste wider. Bochingen gewann das Hinspiel 3:1.

SG Bösingen II/Beffendorf – SpVgg Schramberg. Aufgrund der schlechten Tordifferenz kann das Schramberger Ziel nur noch die Relegation sein. Die Teilnahme daran könnte man mit einem Auswärtssieg schon vor dem 30. Spieltag sicherstellen. Das wird auch davon abhängen, wie motiviert die gastgebende Spielgemeinschaft noch ist. Die jüngste Form spricht für den Gastgeber.

SC 04 Tuttlingen – BSV 07 Schwenningen. Es wird sich zeigen, wie viel beziehungsweise wie lange die BSV-Spieler in Tuttlingen dem SC 04 etwas entgegensetzen können. Der Tabellenzweite spielte zwar erst am Donnerstag im Pokal (0:2 gegen den SV Seedorf), an der klaren Rollenverteilung ändert das aber nichts. In der Hinrunde war die Ausgangslage ähnlich und die Kreisstädter taten sich beim knappen 1:0-Sieg schwer (1:0). Von einer großen Überraschung ist aber nicht auszugehen.

SpVgg Trossingen – SG Deißlingen/Lauffen. Auch in diesem Spiel geht es nur noch um die Platzierung in der vorderen Tabellenhälfte. Im Vergleich kann Trossingen defensivstärker eingeschätzt werden (39 Gegentore) als Deißlingen/Lauffen (60). Doch zuletzt stand die SpVgg-Verteidigung nicht mehr so gut wie noch in der Hinrunde.