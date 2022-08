Sawatzki, Augstein, Amiri: TV-Promis lesen bei Literaturherbst

Auf das Publikum warten also sechs unterhaltsame, anspruchsvolle und sehr unterschiedliche Literaturveranstaltungen in der Stadthalle Tuttlingen. Ein Abo (von 52,- bis 65,- € für alle fünf Abende des „Literaturherbsts“ und damit mit bis zu 31,30 € Preisvorteil; der Abend mit dem Rilke Projekt kann mit Abovorteil zugebucht werden) gibt es ab 22. August bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“). Tickets sind ab 29. August außerdem bei allen Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg und online erhältlich. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Tel. (07461) 910996 eingerichtet.