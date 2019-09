Sauerstoffmangel: Mehrere hundert Fische verenden im Nägelesee

Ein noch ungeklärtes Fischsterben hat es am Donnerstag im Nägelesee bei Möhringen gegeben. Am frühen Nachmittag hatte der Pächter des in Privatbesitz befindlichen Sees festgestellt, dass etliche Fische gestorben waren und hatte daraufhin die Feuerwehr alarmiert. In der Folge stellte sich heraus, dass mehrere hundert Fische verendet waren und leblos im Wasser oder auf der Wasseroberfläche trieben. Offenbar war der Sauerstoffgehalt des Sees deutlich gesunken, wie die Feuerwehr mitteilte. Um Schlimmeres zu vermeiden, setzten die Einsatzkräfte Pumpen ein, mit denen sie das Wasser aufwirbelten und dadurch frischen Sauerstoff zuführten. So konnte zumindest ein Teil des Fischebestands gerettet werden. Die vielen Fische, für die der Einsatz zu spät kam, mussten schubkarrenweise abtransportierten werden. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Erste Schnelltests hatten ergeben, dass zumindest keine gefährlichen Stoffe oder Chemikalien im Wasser gewesen seien, sagte Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder. Bei den angrenzenden Seen schien zumindest am Donnerstag alles in Ordnung zu sein. Die Wasserbehörde beim Landratsamt untersucht den Fall.