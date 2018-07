Sarah Schumacher: Als deutsche Vizemeisterin zur Weltmeisterschaft

Bei den Deutschen Meisterschaften im Minigolf haben die Geschwister Silvia und Sarah Schumacher aus Tuttlingen jeweils zweimal Silber und zweimal Bronze gewonnen. Insgesamt 76 Schüler und Jugendliche spielten auf der Eternit- und Betonanlage, die vom gastgebenden BGC Hannover super hergerichtet worden waren.

Bei den Schülerinnen trat Silvia Schumacher gegen vier Kontrahentinnen an. Sarah Schumacher hatte es in der Altersklasse Jugend mit zwölf weiteren Spielerinnen zu tun. Die beiden Mädchen aus Tuttlingen waren für den Badischen Landesverband angereist und bildeten mit Jan Würthle und Pascal Willy aus Ohlsbach eine Jugendmannschaft.

In der Schülerinnen-Klasse benötigte Silvia Schumacher 357 Schlägen und lieferte mit dieser Gesamtschlagzahl eine starke Leistung ab. Sie gewann in der Kombination die Silbermedaille. Nur zwei Schläge fehlten am Ende zu Platz eis und der Goldmedaille. In der Kategorie Eternit gewann sie Bronze. Auf Beton erreichte Silvia Schumacher einen vierten Platz.

Ihre Schwester Sarah Schumacher konnte von Anfang an durch ihre hervorragenden Rundenergebnisse um die vorderen Plätze mitkämpfen. Am Ende gewann sie ebenfalls Silber in der Kombination mit 327 Schlägen. In der Kategorie Beton sicherte sie sich im Stechen Bronze. Auf Eternit belegte sie einen fünften Platz. Mit der Jugend-Mannschaft landeten die beiden Tuttlingerinnen und die Jungs aus Ohlsbach ebenfalls auf dem fünften Platz.

Durch dieses herausragende Ergebnis und die Stabilität in ihrer Leistung wurde Sarah Schumacher wieder für die Jugend-Nationalmannschaft nominiert. Mit der deutschen Auswahl spielt sie von Mittwoch, 8. August, bis Samstag, 11. August, im tschechischen Cheb bei der Weltmeisterschaft der Jugend mit. Ihr Vater Wolfgang wurde als Betreuer nominiert.