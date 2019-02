Sanktionen gegen DRL-Sportler sind unzulässig

Die Androhung von Sperren oder andere Sanktionen des Deutschen Ringerbundes (DRB) gegen in der Deutschen Ringerliga (DRL) kämpfende Sportler ist nicht zulässig. Das geht aus dem Urteil hervor, das der Vorsitzende der 19. Zivilkammer, Rainer Beisenwenger, am Donnerstag am Landgericht Nürnberg-Fürth verkündet hat.

Die Deutsche Ringerliga, die seit Jahren im Clinch mit dem Deutschen Ringer-Bund und dem Weltringerverband United World Wrestling (UWW) liegt, sieht sich in ihrer Auffassung bestätigt und feiert das Urteil als einen Sieg. Der DRB teilt auf seiner Homepage mit, erst nach Prüfung und auf Grundlage der Urteilsbegründung zu entscheiden, ob er Rechtsmittel gegen das Urteil einlegt.

„Alle wesentlichen Punkte sind für uns entschieden worden. Aber das war auch zu erwarten“, sagte Markus Scheu, Geschäftsführer der DRL und der ASV Nendingen GmbH. Die Nendinger sind einer von fünf Vereinen der DRL.

Ordnungsgeld angedroht

In dem Urteil heißt es, dass der DRB als Beklagter es unterlassen soll, gegenüber den in der DRL startenden Ringern Sanktionen direkt oder indirekt anzudrohen oder zu erheben. Ganz gleich, ob der Sportler an Sportveranstaltungen der DRL teilnimmt, mit der DRL kooperiert oder für einen DRL-Verein im Mannschaftsringkampf startet. Bei Zuwiderhandlungen kann der DRB zu einem Ordnungsgeld bis zu 250 000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten für den DRB-Präsidenten verurteilt werden.

Außerdem dürfen die Sportler in der DRL nicht von internationalen Wettbewerben, wie Europa- und Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen ausgeschlossen werden.

Auch die Kostenfrage ist geregelt. Im Urteil heißt es, dass DRB und UWW nicht nur ihre jeweiligen Kosten selbst zu tragen haben, sondern auch jeweils 50 Prozent der Gerichtskosten des Klägers übernehmen müssen. Da die Kammer dem DRB und dem UWW die gesamten Kosten des Rechtsstreits auferlegt hat, kommt auf beide finanziell einiges zu.

Die DRL verfolgte mit der Klage das Ziel, dass DRB und UWW künftig keine Sanktionen mehr gegen Sportler verhängen, die an Sportveranstaltungen der DRL teilnehmen und darüber hinaus die bereits verhängten Sperren aufheben. In einer Pressemitteilung schreibt das Landgericht Nürnberg-Fürth, die Ansprüche der DRL und deren Vereine im Kern wegen deren „unbilliger Behinderung“ zu bejahen. Außerdem heißt es dort weiter, dass der Vorsitzende in der mündlichen Urteilsbegründung ausführte, dass beide Beklagte, DRB und UWW, eine marktbeherrschende Stellung innehätten und mit den Klägern im Wettbewerb stünden. Durch die Sperren beziehungsweise die Androhung von Sperren seien die Kläger, die DRL und ihre Mannschaften, unbillig behindert worden.

Markus Scheu von der DRL: „Das Kartellrecht sticht das Einverbandsprinzip, auf das sich der DRB berufen hat, aus. Das ist ein bahnbrechendes Urteil, welches von ein paar kleinen Ringervereinen bewirkt wurde. Auch Top-Ligen anderer Sportarten haben diesen Rechtsstreit mit Interesse verfolgt.“

DRL will Geld einklagen

Neben den Kosten des Rechtsstreites, es dürfte sich dabei um einen sechsstelligen Betrag handeln, kommt auf den DRB und den UWW weiteres Ungemach zu. Denn die DRL will Schadenersatzansprüche geltend machen. Scheu: „Wir werden uns zusammensetzen und genau schauen, welche Schäden uns durch Sperrandrohungen und Sperren entstanden sind und dann das Geld einklagen.“

Die Deutsche Ringerliga, die gerne mit mehr als nur fünf Vereinen an den Start gehen würde, verspürt durch das Urteil Rückenwind. DRL-Geschäftsführer Scheu: „Es wird nicht alles sofort komplett anders, es braucht Zeit. Aber wir können jetzt Planungssicherheit bieten und anders mit deutschen Sportlern und Vereinen sprechen.“