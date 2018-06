Sanitär-Innung zeigt sich zufrieden

Die Hauptversammlung der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Tuttlingen-Rottweil hat in diesem Jahr mit einer Führung in der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen (BBT) begonnen. BBT-Geschäftsführer Harald Hauptmann brachte den zahlreich erschienenen Innungsmitgliedern die Ausbildungsstätte für die überbetriebliche Ausbildung der verschiedenen handwerklichen Berufe, unter anderem dem Anlagemechaniker SHK, und die in diesem Bereich geplanten Investitionen näher.

Dem Bericht des Obermeisters Harald Frick, Tuttlingen, war zu entnehmen, dass man mit der konjunkturellen Entwicklung im Gewerk zufrieden sei. Die niedrigen Zinsen begünstigen nach wie vor Investitionen in die eigenen vier Wände. Altersgerechte Bäder, hocheffiziente Wärmelösungen und Komfort-Öfen seien gefragt und die Betriebe dadurch entsprechend ausgelastet.

Innung hat Besuch der Fachmesse IFH organisiert

Im zweiten Teil seiner Ausführungen sprach der Obermeister die zahlreichen Aktivitäten an, die im vergangen Jahr das Innungsleben geprägt hatten. Neben Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter fand die Nachwuchswerbeaktion im Rahmen der Ausbildungsbörse in Tuttlingen statt. Die Teilnahme am Verbandstag in Überlingen und der Innungsstammtisch während des Honberg-Sommers sowie eine Expedition in die Bierwelt rundeten die Angebotspalette ab. In diesem Jahr fand bereits der Besuch der Fachmesse IFH in Nürnberg sowie eine Nachwuchswerbeaktion bei der Firma Birk, Rottweil, statt.

Damit dieses aktive Innungsleben auch gestaltet werden kann, müssen die Finanzen stimmen. Dass dem so ist, konnte Geschäftsführer Kurt Scherfer mit der Jahresrechnung 2017 und dem Haushaltsplan 2018 belegen. Beide Finanzpläne wurden einstimmig verabschiedet.

Im nachfolgenden Referat brachte Dipl.-Ing. Markus Bur am Orde, ENRW, den Innungsmitgliedern die Grundlagen der Brennstoffzellentechnologie und deren Vorteile näher. Er sprach davon, dass das wichtigste Teil der Brennstoffzelle der Reformer ist. Insgesamt stellt die Brennstoffzellentechnik ein hohes Zukunftspotenzial für den Wärmemarkt dar, so der Referent.

Mit einem Ausblick auf die kommenden Aktivitäten, unter anderem einem Besuch des Verbandstages in Ludwigsburg, dem Stammtisch während des Ferienzaubers in Rottweil, der Gesellenschulung mit Ausflug oder der Herbstversammlung am 18. Oktober, schloss der Obermeister die informative Jahreshauptversammlung.