Sanierung der Wehrklappen kostet 400 000 Euro

Am Donauwehr beginnen in dieser Woche Sanierungsarbeiten. Vorübergehend sei auch mit Verkehrsbehinderungen an der Groß Bruck zu rechnen, so eine Pressemitteilung der Stadt. Die Sanierung der Wehrklappen koste rund 400 000 Euro.

Wasser, Rost und der Abrieb von Geröll nutzen die Wehrklappen an der Groß Bruck ab. In regelmäßigen Abständen müssen die Wehrklappen – wegen ihrer Form auch als „Fischbauchklappen“ bezeichnet – überholt werden, so die Mitteilung. Schweißnähte und Schrauben werden dabei überprüft, Schäden entfernt und der Schutzanstrich erneuert. Dafür müssen die Wehrklappen ausgebaut und zu einem Spezialunternehmen in Brandenburg transportiert werden.

Die erste Wehrklappe wird am Freitag ausgebaut. Im Vorfeld muss der Bereich unterhalb der Brücke mit Sandsäcken komplett trocken gelegt und abgesichert werden. Die Klappe selber wird mit einem Kran vom Kino-Vorplatz aus abtransportiert. Ab der kommenden Woche werden die weiteren Klappen ausgebaut. Hierbei wird der Kran teils am Sonnenbrünnele, je nach Verlauf der Arbeiten auch auf der Brücke selber stehen. Während dieser Zeit ist laut Stadt „immer wieder mit Verkehrsbehinderungen und kurzfristigen Sperrungen zu rechnen“.

Die Sanierung sei auch erforderlich, „falls die Donau als Folge der derzeitigen Rechtsstreitigkeiten auch langfristig nicht mehr komplett aufgestaut werden darf“. Denn auch für einen abgesenkten Teilabstau müsse das Wehr voll funktionstüchtig und sicher sein.