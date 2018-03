Sanierung der Gymnasien: Turm soll bleiben

Wenn die Tuttlinger Gymnasien saniert werden, soll der Naturwissenschaftsturm erhalten bleiben – so will es zumindest die Tuttlinger Stadtverwaltung. Am Montag entscheidet der Gemeinderat.

Der Turm des Immanuel-Kant-Gymnasiums (IKG) war Gegenstand langer Diskussionen in den vergangenen Monaten. Das Denkmalschutzamt hatte geprüft, ob er schutzwürdig ist, sich dann aber dagegen entschieden. Nun will die Stadtverwaltung den Turm aber dennoch erhalten, ebenso wie die Aula, gibt sie in einer Pressemitteilung bekannt.

Mehrere Varianten waren während der letzten Monate im Gespräch, nach einer genauen Sichtung hat die Stadtverwaltung nun einen klaren Favoriten: Den in der internen Abstimmung als „Variante 5“ bezeichneten Vorschlag.

„Variante 5“ sieht vor, dass beide Gebäude im Bestand saniert werden und das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) um einen neuen Fachklassentrakt ergänzt wird. Die ebenfalls intensiv diskutierte „Variante 6“ soll nicht weiter verfolgt werden: Sie hätte den Abriss des IKG-Turms vorgesehen. Stattdessen wären neue Gebäudeflügel südlich und nördlich des Hauptgebäudes entstanden.

Für Variante 5 sprachen mehrere Gründe: Die geschätzten Kosten von 52,2 Millionen Euro sind deutlich niedriger als die geschätzten 54,9 Millionen Euro für Variante 6. Dazu kommen aber auch klare fachliche Gründe: „Wir erhalten so die Großzügigkeit, die der Schulbau der 1960er-Jahre hatte, und der heute nicht mehr umsetzbar wäre“, so OB Michael Beck. Denkmalaspekte spielten bei der endgültigen Abwägung übrigens keine Rolle mehr: Nachdem es die Schulen untersucht hatte, hätte des Landesdenkmalamt auch einem Teilabriss des IKG zugestimmt.

Neben dem eigentlich Schulbau ist OB Beck aber auch die Interimslösung während der mehrjährigen Bauphase wichtig: „Durch den Kostenvorteil bekommen wir hier Luft, um im Interesse der Schülerinnen und Schüler eine optimale Lösung anzubieten.“ Beck schließt dabei nicht aus, dass große Teile der Schule vorübergehend auch in einer Containerlandschaft abseits des eigentlichen Schulgeländes unterrichtet werden. „Wir müssen hier das Bestmögliche anbieten. Es darf nicht sein, dass man später die Bauphase an den Notenschnitten ganzer Abiturjahrgänge ablesen kann.“