Sanierung der Gymnasien: Die nächsten Herausforderungen stehen an

Eigentlich ist die erste Bauphase der Sanierung der Tuttlinger Gymnasien schon beendet, ein paar Kleinigkeiten fehlen aber noch. Im Turm sind es noch Dinge wie die Schülerbibliothek, die offenen Lernzonen für die Schülerinnen und Schüler, in den Fluren die Realisierung der Farbkonzepte, im Erdgeschoss die Ausstattung der Küche. Dennoch läuft die zweite Bauphase bereits auf Hochtouren. Über den aktuellen Stand der Bausituation informierte die Projektverantwortliche Gudrun Egle in einer Sitzung des Schulbeirats am Dienstag.

Der Turm des IKG wurde bereits fertig saniert und von Lehrern und Schülern bezogen. Lediglich ein paar Nacharbeiten fehlen noch. (Foto: Lisa Zoller)

Bis voraussichtlich Ostern 2023 sollen nun der Ost- und West-Flügel des Immanuel-Kant-Gymnasiums (IKG) umgebaut und fertiggestellt werden. Im Anschluss daran beginnt eine organisatorische Herausforderung für die Schulen: Der Auszug des Otto Hahn Gymnasiums (OHG) in die Container-Klassenzimmer, das Haus der Schüler und weitere Räume des IKG. Dieser soll jedoch nur vorübergehend sein, voraussichtlich Mitte 2024 soll es für die Schülerinnen und Schüler dann zurück in ihre eigentlichen Schulräume gehen.

Die Container-Klassenzimmer der Schüler stehen noch immer. Statt den IKG Schülern sollen dort ab 2023 die der Nachbarschule unterrichtet werden um das Gebäude des OHG vollständig Umzubauen (Foto: Lisa Zoller)

Gut in der Zeit und gut im Budget

Obwohl noch einige Dinge fehlen, liegt das Projekt gut im Zeitplan. Nächstes Jahr soll es in die dritte und finale Phase gehen – die Sanierung des OHG. Bis dahin soll das IKG komplett fertiggestellt sein. Damit auch die Mensa für beide Schulen, die künftig in der Pausenhalle des IKG zu finden sein wird.

Die neue Küche in der Pausenhalle des IKG steht bereits und wird in Zukunft als Mensa für die beiden Gymnasien dienen (Foto: Lisa Zoller)

Ein solches Millionenprojekt läuft selten ohne Herausforderungen. Nicht nur die Raumverteilung für die Schüler des OHG stelle sich ab nächstem Jahr als schwierig dar, sagte Egle in der Sitzung. „Es gibt nicht genug Firmen für die Ausstattungen, die wir benötigen.“ Viele neue Räume heißt auch viel neues Mobiliar. Vor allem die großen Mengen und die Lieferfristen machen Probleme.

Das Gesamtprojekt ist mit etwa 65 Millionen Euro kalkuliert. Mögliche Kostensteigerungen machten unter anderem FDP-Gemeinderat Thomas Kattler Sorgen. Doch obwohl die Baupreise laut Erstem Bürgermeister Uwe Keller „massiv angezogen“ hätten, liege das Projekt noch im Budget. „Während der Arbeiten hat einiges mehr Geld gekostet als geplant, einiges war aber auch günstiger, sodass wir gut in der Planung liegen.“

Das Projekt ist in vollem Gange und ein Zurück gibt es nicht mehr

Auch wenn die künftige Entwicklung kaum absehbar ist, betonte der Erste Bürgermeister auch: „Es gibt momentan keine Option zu stoppen.“ Das Projekt sei schon zu weit fortgeschritten. Zudem: Je länger die Baumaßnahmen dauern, umso länger müssen die Container gemietet werden und diese Miete koste die Stadt einiges. Mit dem Fördergeld von Bund und Land gibt es keine Probleme. Alle Fristen würden voraussichtlich eingehalten, so Keller.

Was der Schulverwaltung allerdings Sorgen bereitet, sind die wachsenden Schülerzahlen. Das OHG hat derzeit sechs fünfte Klassen, am IKG sind es vier. Geplant wurde die Sanierung mit je vier Klassen pro Jahrgang. „Es ist eine große Herausforderung, dass die Schulen so viele neue Schüler und Klassen bekommen haben, da müssen wir erstmal Platz finden“, so Gudrun Egle.