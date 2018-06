Sanierter Spielplatz wird eingeweiht

Der Spielplatz an der Bruderhofstraße ist jetzt neu gestaltet worden. Am Dienstag wurde er gemeinsam mit Anliegern, der Schrotenschule und dem Schrotenkindergarten eingeweiht. Mit einem Anwohnergespräch ging es im Frühjahr des vergangenen Jahres los, ab Herbst 2014 begannen die Arbeiten. Nachdem auch die letzten Details fertig sind, wurde der Spielplatz nun eingeweiht.

Bei der Sanierung wurden viele bewährte Elemente des alten Spielplatzes erhalten. Dafür wurde der dichte Baum- und Strauchbestand ausgelichtet, damit mehr Sonne auf den Platz kommt. Außerdem gibt es als neue Spielgeräte eine große Hangrutsche sowie eine Vogelnestschaukel. Auch die Aufenthaltsmöglichkeiten für Erwachsene wurden verbessert.

Besonderer Blickfang: Unter den Baumgruppen stellten die städtischen Mitarbeiter niedrige Holz-Installationen zum Spielen auf. Aus einem gekappten Baumstumpf entstand – passend zur Bruderhofstraße - eine Bruder-Figur, die die Kinder freundlich begrüßt.

Bei der Einweihung am Dienstag freute sich Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck, dass der neugestaltete Platz so gut angenommen wurde. „Wir werden auch weiterhin Geld für die Modernisierung von Spielplätzen ausgeben“, versprach Beck. In der Bruderhofstraße hat die Stadt rund 60 000 Euro investiert.