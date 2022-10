Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr konnte der BUND Tuttlingen unter der Leitung von Heidi Mattheß mit zahlreichen Helfern wieder eine Sammelaktion auf der großen Streuobstwiese am Gollhof durchführen. Rund zwanzig große und kleine Helfer waren unterwegs, um die bunte Vielfalt an ungespritzten Äpfeln herunter zu schütteln und einzusammeln. Wer es noch nicht kannte, konnte in die einzelnen Apfelsorten einfach mal reinbeißen - nicht jeder war so der pure Genuss.

Man konnte feststellen, dass der Saft erst in der Kombination mit den unterschiedlichen Sorten zu dem spritzigen Apfelsaft wird, den man noch aus dem vorletzten Jahr gemeinsam genossen hat. Mit der Sammelaktion und dem Kauf des Saftes unterstützt der Sammelaktion auf der großen Streuobstwiese am Gollhof, einem Eldorado für Insekten und Vögel. Der BUND pflegt diese Wiese seit elf Jahren und hat 220 Jungbäume in die über Jahrzehnte entstandenen Lücken gepflanzt.

Der BUND ist dankbar dafür, zusammen mit der Familie Goll, den Besitzern dieses kleinen Paradieses, an diesem Projekt zu arbeiten. Ohne einander wären die Arbeiten zu viele! Nach der Ernte dürfen nun die Schafe ihren Teil zur Landschaftspflege beitragen und die Wiese ab-mähhhhhhh-en.