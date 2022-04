Salut Salon kommen in die Stadthalle Tuttlingen

Die Musikerinnen von Salut Salon gastieren am Mittwoch, 27. April, mit ihrem neuen Programm „Die Magie der Träume“ in der Stadthalle Tuttlingen. Die vier Hamburgerinnen haben Neuinterpretationen klassischer Werke im Gepäck, höchst virtuos und voller Spielfreude, dabei souverän, selbstironisch und gleichzeitig Augen zwinkernd humorvoll, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Aufs Publikum in der Stadthalle Tuttlingen wartet viel Unterhaltung, wenn Angelika Bachmann (Geige), Iris Siegfried (Geige), Olga Shkrygunova (Klavier) und Anna-Lena Perenthaler (Cello) auf die Bühne gehen. Karten für das Konzert, das um 20 Uhr beginnt, gibt es noch, so lange der Vorrat reicht, bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) und bei den weiteren Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461/910996 eingerichtet. Online gibt es Karten unter www.tuttlinger-hallen.de.