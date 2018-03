Salto Vocale gibt Konzert

Fetzige Chart-Hits, bekannte Oldies, deutsche und internationale Pop-Songs sowie stimmungsvolle Gospels und Spirituals: Der Möhringer Chor Salto Vocale beweist mit seinem Konzert am Sonntag, 25. Februar, um 18 Uhr in der Angerhalle Möhringen wieder seine musikalische Bandbreite.

Stetig haben die Sängerinnen und Sänger in ihren Proben und den jährlichen Probenwochenenden ein umfangreiches Repertoire erarbeitet, das viele musikalische Stilrichtungen aufgreift. Der Spaß am Singen steht dabei im Vordergrund – und wirkt immer wieder ansteckend auf die Zuhörer. Im ersten Teil des unterhaltsamen Abends bekennt sich Salto Vocale mit Gospels und Spirituals am Anfang zu seinen Wurzeln.

Beliebter und professioneller Begleiter am Klavier ist schon seit Jahren der Trossinger Pianist Thomas Förster. Auch Svenja Lepszy an Cajon und Schlagzeug gehört ebenfalls „zum Inventar“: Sie gibt einigen der Stücke den rhythmischen Pfiff!