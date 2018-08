In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter mehrere Lamellenelemente aus dem Rollladen des Verkaufsfensters vom Kiosk der Minigolfanlage im Umläufle in Tuttlingen herausgerissen. Die Täter waren vermutlich irgendwann in der Zeit von 22.30 bis 12.00 Uhr am Werk. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Hinweise gehen an die Polizei unter Telefon 07461-941-0.