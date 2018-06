Sabine Jung überrascht mit dem zweiten Platz

Auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche Vereine aus dem Kreis Tuttlingen am Landesturnfest in Weinheim teilgenommen. Der TSV Denkingen, TB Weilheim und TV 05 Fridingen haben uns ihre Eindrücke zukommen lassen. Für eine tolle sportliche Leistung sorgte Sabine Jung vom TV 05 Fridingen, die im Turnfest-Wahlwettkampf in ihrer Altersklasse den ausgezeichneten zweiten Platz belegte.

Weinheim bot den Teilnehmern am Landesturnfest alles, was das Herz begehrte. Tolle Sportstätten, historische Altstadt, Burgen mit herrlicher Aussicht, Straßencafés und Biergärten zum Relaxen und fröhliche Turnfestteilnehmer.

TSV Denkingen

Der TSV Denkingen hat mit 21 Sportlern am Landesturnfest in Weinheim teilgenommen.

Beim DTB-Wettkampf „4 aus 22“ kann jeder Teilnehmer nach persönlichen Neigungen und Fähigkeiten seinen individuellen Vierkampf zusammenstellen. Hier erkämpfte sich Florian Ott den elften Rang von 135 Teilnehmern. Monja Thoma kam auf den 34. und Sophia Beck auf den 86. Rang von 160 Teilnehmern.

Beim „4inMotion“ (Geräteturnen) muss ein Parcours als Team auf Zeit absolviert werden. Dieser bestand aus den Gerätedisziplinen Sprung, Parallelbarren, Schwebebalken und Boden. Eine ganz neue Herausforderung für Geräteturner. Der TSV Denkingen stellte drei Mannschaften, die beste davon kam auf den 29. Platz unter 121 gemeldeten Teams.

Der Wettkampf „Fit im Team 40 Plus“ bot allen Über 40-Jährigen die Möglichkeit, sich in einer Gruppe aktiv am Wettkampfgeschehen des Landesturnfests zu beteiligen. Auch hier meldete der TSV eine Mannschaft bestehend aus drei Gruppen. Am Ende des Wettkampfs stand fest, die Mannschaft erreichte die maximale Punktzahl von 48 und erhielt eine Wettkampfurkunde mit der Bemerkung „ausgezeichnet“.

Fröhlich-farbig-frech präsentierten sich die Turngau- und Vereinsgruppen am Finaltag. Am Festzug, der über die Hauptstraße durch die Innenstadt und Fußgängerzone bis hin zum Marktplatz führte, wurde das Banner vom Turngau Schwarzwald vom TSV getragen, begleitet von TSV-Wettkampfteilnehmern.

TB Weilheim

Die Sportler des TB Weilheim haben fünf Tage das Landesturnfest in Weinheim besucht. Mit einem bunten Programm und super Musik nach der Eröffnungsfeier wurden die Turnfesttage eingeleitet.

Die Weilheimer genossen das Turnfestrahmenprogramm mit Vorführungen und Mitmachangeboten und stellten einen Kampfrichter beim Schleuderball.

Ein Höhepunkt war die gemeinsame Teilnahme aller zehn TB-Sportler am Leichtathletik-Wahlwettkampf und der Besuch der Turnfestgala am Abend. Am Abschlusstag stand dann noch der farbenfrohe Festumzug durch die Altstadt von Weinheim mit Beteiligung der TB-Fahne auf dem Programm. Nach der Ankunft in Weilheim fand die Sieger-ehrung im Turnerheim statt.

TV 05 Fridingen

Für die Sportler des TV 05 war es wie immer ein besonderes Erlebnis, auf der größten Sportveranstaltung Baden-Württembergs dabei sein zu können.

Die Turnerinnen und Turner aus dem Donautal nahmen an mehreren Wettkämpfen und Wettbewerben teil. Besonders erfolgreich war Sabine Jung. Sie erreichte in ihrer Altersklasse den ausgezeichneten zweiten Platz im Turnfest-Wahlwettkampf. An den vier Disziplinen Boden, Stufenbarren, Sprung und Minitrampolin erturnte sie sich mit 47,95 Punkten – und mit deutlichem Abstand zu nachfolgenden Rängen – diesen begehrten Platz auf dem Treppchen.