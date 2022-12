Räumen und Streuen: Diese Pflichten haben Bürger und Stadt

Achtung, Glatteis! Wer die letzten Tage durch Tuttlingen gelaufen ist, musste aufpassen, nicht ins Schlittern zu kommen. Denn vor allem die Gehwege waren und sind zum großen Teil von einer dicken Eisschicht bedeckt. Doch wer ist eigentlich dafür zuständig, die Fußgängerwege eis- und schneefrei zu halten?

Wer ist zuständig?

„Der Straßenanlieger“, sagt Arno Specht, Sprecher der Stadt Tuttlingen. Denn während die Stadt die Aufgabe hat, die Straßen zu räumen und zu streuen, müssen Anlieger selbst dafür sorgen, dass ihr Gehwegbereich frei ist. „Egal, ob Privatperson oder Unternehmen“, ergänzt Specht.

Als Faustregel gilt: Die Gehwege sollten so geräumt sein, dass zwei Fußgänger gefahrlos aneinander vorbeigehen können. Das entspricht einer Mindestbreite von rund einem Meter. „In der Fußgängerzone und in verkehrsberuhigten Bereichen sind die Eigentümer entlang ihrer Gebäude und Grundstücke räumpflichtig“, heißt es in der Verordnung der Stadt Tuttlingen. Und auch: „Werktags muss bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8.30 Uhr geräumt sein – je nach Bedarf bis 21 Uhr.“

Das soll gestreut werden

Und womit sollte man streuen? „Auf Gehwegen am besten mit abstumpfendem Streumaterial wie Splitt, Sand oder Granulat“, weiß Specht. Salz sollte am besten nur an steilen Abschnitten, Treppen oder Rampen und bei Eisregen zum Einsatz kommen, heißt es in der Verordnung.

Auf städtischen Wegen übernimmt der Tuttlinger Bauhof die Räumung. „Gerade an Tagen wie diesen sind die Mitarbeiter im Dauereinsatz“, sagt Specht. So seien sie beispielsweise am Mittwoch bereits frühmorgens ab 3 Uhr morgens auf den Beinen gewesen.

Tuttlingen in „Streu-Bezirke“ aufgeteilt

Insgesamt 55 Mitarbeiter, elf große Räum- und Streufahrzeuge sowie zehn Kleintraktoren und sieben Pritschfahrzeuge kümmern sich dann um die Straßen und Wege. „Die Stadt ist in mehrere Bezirke eingeteilt, wo unterschiedlich geräumt wird“, weiß der Stadtsprecher. Als Erstes sind Bundes-, Landes- und Hauptverbindungsstraßen an der Reihe. Dann Buslinien, Zufahrten zu den Schulen sowie Steilstrecken. Erst dann sind die Stadtstraßen und Wege in Wohngebieten an der Reihe.

Weimarstraße wird zur Schlittschuhbahn

Problematisch ist aktuell die Weimarstraße, denn dort kamen die Fußgänger in den letzten Tagen mehr rutschend, als gehend voran – so berichteten es einige Leser unserer Zeitung. Die Straße gehört zu den Stadtstraßen und zählt somit in die Kategorie drei der Räumverordnung.

Fast wie Schlittschuhlaufen - Der Gehweg in der Weimarstraße war am Mittwoch komplett zugefroren. (Foto: Dorothea Hecht)

Dass es aktuell zu den Rutschpartien kommt, liegt an der momentanen Wetterlage. Denn wenn niedrige Temperaturen, Frost und Feuchtigkeit aufeinandertreffen, entsteht Eis. Auch in den kommenden Tagen soll sich daran erst mal nichts ändern. So warnt der Deutsche Wetterdienst vor langanhaltendem und oft gefrierendem Regen mit erhöhter Glättegefahr.

Wetter zum Wochenende freundlicher

Zum Wochenende entspannt sich die Situation dann wieder ein bisschen. Durch die arktische Kaltluft droht zwar laut Wetterdienst Dauerfrost, insgesamt soll das Wochenende aber wieder zunehmend freundlicher werden.

Dass die eisige Situation in der Stadt allerdings nicht nur für gefährliche Situationen und Frust sorgt, sondern einigen auch Spaß bringt, haben nun mehrere Schüler der Klasse 4 der Albert-Schweitzer-Schule gezeigt: Sie veranstalteten kurzerhand statt des Stadtradelns ein „Stadtrutschen“ und düsten mit ihren Schlitten durch die Stadt. Denn aktuell sei das Rad wohl das falsche Fortbewegungsmittel. Denn Lehrer Thomas Stölben bemerkt: „In anderen Gemeinden geht es [...] noch, das Radfahren. Trotz Schneefalls und auch ohne den Einsatz von Auftausalz. Einfach nur Räumen, Schneeschieben, weg damit – wenn er noch nicht zu Eis getrampelt wurde. Dann könnte Tuttlingen auch stolz sein auf seine Radfahrer. Das ganze Jahr hindurch.“