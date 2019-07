Rutschen bis der Regen kommt

Wasser rutschen, Tischtennis, Frisbee und Federball spielen – ganz nebenbei am Stand des BUND noch Wissenswertes über die kleinsten Wasserbewohner erfahren, all das war am Samstag bei der Biberparty von Kukav im Donaupark möglich. Doch leider spielte das Wetter nicht ganz so mit wie es vorgesehen war, und so entschied der Vorsitzende Andreas Leutkart, einen Großteil der Biberparty in die Räume des Abteil 42 im Bahnhofsgebäude zu verlegen.

Eine gute Entscheidung, denn der rasch einsetzende und lang anhaltende Starkregen mit Hagel und unberechenbaren Windböen war mehr als unangenehm.

Davor jedoch war riesig viel Spaß angesagt: Auf den Hügeln der Donauauen hatten die Mitglieder von Kukav lange Plastikbahnen ausgelegt, die mit Wasser besprengt zur fröhlichen Rutschparty einluden.

Egal ob mit großem Ring oder ohne, die kleinen, aber auch großen Gäste hatten sichtlich viel Spaß daran jauchzend und mit viel Schwung die Hügel hinunter zu rutschen. Da kamen die weiteren Angebote wie Federball, Frisbee, oder Tischtennis völlig ins Hintertreffen. Manch einer nahm noch die Gelegenheit wahr, am Stand des BUND unter dem Mikroskop Stechmückeneier oder Moostierchen zu beobachten, bevor gegen 17 Uhr dann Petrus sehr rasch die „Himmelsschleusen“ öffnete.

Die weiteren Angebote wie das Künstleressen der Donaugalerie oder die Live-Musik mit dem Aktionskünstler Thomas Putze fanden dann im Abteil 42 statt, wo der ein oder andere Gast und Teilnehmer völlig durchnässt ankam. Dort hatten die Stuttgarter Organisatoren des Microssage, einer Galerie-Bar-Lounge im Wohnwagen, denselben neben dem Abteil 42 aufgebaut.

Denise Ilg und Daniel Stehle, die Betreiber der Kischte neben dem Skaterpark, hatten schnellstens reagiert und improvisiert. Die Speisen für das Künstleressen wurden ebenfalls in der Küche von Kukav fertig zubereitet, sodass dem geselligen Beisammensein und Austausch zwischen interessierten Bürgern und Künstlern im lockeren Rahmen nichts mehr im Wege stand.

Aktionskünstler Thomas Putze sorgte im Anschluss an das Essen zunächst allein für die musikalische Umrahmung. Bis es dann hieß, „wer Lust und Laune hat kann sich bei der anschließenden Jam-Session mit daran beteiligen.“ Daniel Stehle hatte dafür gesorgt, dass genügend Instrumente auf der Bühne standen. „Es wird ein langer Abend“, hatte Andreas Leutkart die Gäste zu Beginn des lockeren Treffs im Abteil 42 begrüßt, und er hatte recht, denn im Anschluss an die Session übernahm ein DJ und wer wollte konnte die Nacht noch lange tanzend und feiernd genießen.