Rutschautos für Kindergärten

Der Auto- und Reiseclub Deutschland (ARCD) startet in unserer Region eine bundesweite Aktion, bei der Rutschautos an Kindergärten verschenkt werden. Per Zufallszahlengenerator werden aus einer Liste von 127 Kindergärten drei ermittelt, die ein Fahrzeug und ergänzend dazu Materialien zur Verkehrserziehung erhalten.

Jedes Auto enthält unter dem Sitz einen Werkzeugsatz aus Kunststoff, damit die Kinder im Spiel Reparatur und Pannenhilfe üben können. So werden Hilfsbereitschaft und auch Kommunikation eingeübt. Die Rutschautos sind durch Aufkleber als Pannenhilfsfahrzeuge gekennzeichnet.

Finanziert werden die Autos über den Landesverbandshaushalt, nach Prüfung der Aktion und Genehmigung durch das ARCD-Präsidium, da steuerliche Vorschriften einzuhalten sind, um die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden. Deswegen werden zunächst auch nur maximal drei Autos von jedem der bundesweit 48 ARCD-Ortsclubs verteilt. Ausgelost wurden: Katholischer Kindergarten in Blumberg-Riedböhringen, Katholischer Kindergarten St. Josef in Aixheim und der Evangelische Johannes-Kindergarten in Wehingen.